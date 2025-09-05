Amplio operativo para localizar a una mujer de 75 años desaparecida en Tenerife

La Guardia Civil mantiene desplegado un dispositivo de búsqueda por tierra y aire para localizar a una mujer de 75 años desaparecida desde la tarde del miércoles, 3 de septiembre, cuando fue vista por última vez en la zona de Morro de los Gatos (Arona), en Tenerife, en torno a las 14:00 horas. Según informan fuentes del cuerpo, la mujer presenta deterioro cognitivo y podría encontrarse desorientada.

En las labores de rastreo participan patrullas de Seguridad Ciudadana, el Servicio Aéreo de la Guardia Civil, el Grupo de Rescate Especial e Intervención en Montaña (GREIM), agentes del SEPRONA con drones, y el Grupo Cinológico con unidades caninas. También colaboran otros servicios de emergencia, entre ellos la Policía Local de Arona y el Servicio de Emergencia del Ayuntamiento de Arona.

Los trabajos se concentran en el entorno donde se le perdió la pista y áreas próximas, con especial atención a senderos y puntos de difícil acceso.

La mujer es de complexión delgada, mide 1.58cm, tiene ojos marrones y el cabello liso, largo y canoso.

La Guardia Civil solicita que cualquier persona que pueda aportar información llame al 062. Cualquier dato sobre movimientos, avistamientos o indicios en la zona de Morro de los Gatos puede resultar clave para orientar el dispositivo.