Por qué agosto fue el mes más mortal en las aguas de Canarias este verano

Canarias cerró los meses de julio y agosto con 12 fallecidos por ahogamiento en playas e instalaciones acuáticas del archipiélago, un 20% menos que el verano de 2024 (15), según la plataforma Canarias, 1500 Km de Costa. La reducción contrasta con la fuerte concentración de casos en agosto, que registró 9 muertes -tres de cada cuatro del periodo-, frente a 3 en julio. En lo que va de año (enero–agosto), la media se sitúa en cinco fallecidos al mes.

En el mismo bimestre de 2023 perdieron la vida 11 bañistas; en 2022, 12; en 2021, 9; y en 2020, 12. El verano de 2025, por tanto, se alinea con los volúmenes de años prepandemia y de 2022, pero por debajo del pico de 2024.

Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote contabilizaron tres muertes cada una (25% por isla); Gran Canaria, dos (16,7%); y El Hierro, una (8,3%).

Más allá de los óbitos, el verano dejó 50 personas accidentadas en playas, piscinas y charcones. De ellas, 4 fueron rescatadas en estado crítico y 11 sufrieron heridas graves; además, se registraron 20 heridos moderados y 3leves. La plataforma precisa que el conjunto de críticos y graves marca un máximo de los últimos cinco años.

Entre julio y agosto, 8 menores sufrieron accidentes acuáticos: 1 fallecido, 3 graves y 4 moderados. Por islas, Tenerife y Fuerteventura registraron tres víctimas infantiles cada una y Gran Canaria, dos. Por entorno, 4 incidentes ocurrieron en piscinas, 2 en playas y 2 en piscinas naturales. La iniciativa subraya que las negligencias están detrás del 90% de los casos mortales infantiles, “producto de una falta de atención y vigilancia de los adultos a su cargo”.

Los responsables de Canarias, 1500 Km de Costa reiteran pautas básicas para reducir el riesgo, como bañarse en zonas vigiladas, respetar banderas y señalización, evitar la entrada al agua con marejada o corrientes, no perder de vista a menores ni unos segundos, y en caso de emergencia llamar al 1-1-2 y no arriesgar la propia vida si no se es rescatista. En entornos sin socorrista, se aconseja extremar la vigilancia activa y evitar el baño en soledad.