Una bolsa sospechosa frente a la Capitanía de Tenerife destapa una negligencia militar sancionada por el Supremo

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha condenado con una sanción económica de 15 días a un cabo del Ejército de Tierra al no percatarse de la existencia de una bolsa sospechosa situada en la puerta de la Capitanía General de Santa Cruz de Tenerife durante su turno de vigilancia.

Como hechos probados se concluye que entre el 30 y el 31 de mayo de 2018 se contemplaba la participación del sancionado en el turno de guardia, pero no hay certeza de que se realizara la vigilancia nocturna.

De hecho, a las 7:15 horas el jefe de sección que estaba en una cafetería cercana fue advertido de que en las puertas del Palacio de la Capitanía había una bolsa, aparentemente abandonada.

Una vez que se confirmó su existencia, se informó la Policía Local de Santa Cruz y agentes procedieron a su retirada tras un malentendido sobre su ubicación exacta.

A partir de aquí se inició una investigación interna que derivó en la apertura de un parte disciplinario, del que se concluyó que la bolsa que contenía ropa había sido dejada en Capitanía sobre las 5:45 de la madrugada sin que se determinara quién lo había hecho.

El ahora condenado presentó un estadillo asegurando haber realizado rondas en varias ocasiones desde la tarde, pero sin que haya constancia de que efectivamente se hicieron y de que el cabo sancionado participara en ellas, las supervisara y diera las órdenes precisas.

El alto tribunal llega a la convicción de que el sancionado “se desatendió de las patrullas nocturnas y no las hizo, no se interesó por su realización y no llevó a cabo acción alguna para verificar su cumplimiento”.