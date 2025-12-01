El PP canario reclama "cerrar las fronteras" tras la muerte de cinco inmigrantes rumbo a El Hierro

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y líder del Partido Popular en las islas, Manuel Domínguez, ha defendido este lunes el cierre de las fronteras a la inmigración irregular que llega en cayucos y pateras al Archipiélago, después de un fin de semana marcado por la muerte de cinco personas en la ruta hacia El Hierro.

Domínguez ha lanzado este mensaje en Las Palmas de Gran Canaria, durante la presentación del programa de Televisión Canaria El jefe soy yo. A preguntas de los periodistas sobre el último naufragio, el dirigente popular ha resumido su posición con una frase que señala el hartazgo en las Islas sobre la crisis migratoria: "La reflexión es que hay que cerrar las fronteras, ¿no?".

El también presidente del PP canario ha vinculado esa propuesta al drama humanitario que se vive en el Atlántico. Según ha explicado, no considera aceptable que tantas personas arriesguen su vida en embarcaciones precarias tratando de alcanzar las costas insulares en busca de oportunidades que nunca llegan. "No puede ser que la gente se juegue la vida para intentar conseguir una vida futura y que la pierdan en el mar", ha lamentado, subrayando el coste humano de la ruta canaria.

Durante su intervención ha querido subrayar el impacto emocional que provocan las cifras de fallecidos en el océano. Domínguez ha descrito la franja marítima entre África y las islas con una expresión que ilustra la magnitud de la tragedia, "ya lo han visto, el mar se ha convertido en un gran cementerio, desgraciadamente".