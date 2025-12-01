El invierno meteorológico comienza con una previsión que sorprende a Canarias

La semana comienza en el Archipiélago con un ambiente claramente inestable en el que el cielo ha amanecido cargado de nubosidad, sobre todo en las vertientes norte de las islas montañosas, mientras en el resto del territorio se alternarán claros y bancos compactos que podrán dejar chubascos de cierta entidad durante la mañana, según la Agencia Estatal de Meteorología.

Las primeras horas del día han dejado episodios de lluvia en algunos puntos pque han descargado con intensidad, aunque con tendencia a remitir a medida que avance la jornada y gane peso la estabilidad atmosférica, de modo que las precipitaciones quedarán más restringidas a intervalos ocasionales.

Las temperaturas no experimentarán cambios significativos ya que el ambiente seguirá siendo suave para la época con un ligero descenso de las máximas en las islas de mayor relieve que se notará sobre todo en medianías y cumbres, mientras que las mínimas se mantendrán en valores muy similares a los del fin de semana con noches relativamente templadas en la costa.

El viento soplará de componente nordeste con el típico régimen de alisio que caracteriza al archipiélago durante buena parte del año y que hoy llegará con más fuerza en las vertientes sudeste y noroeste donde se registrarán intervalos de intensidad notable, en contraste con las costas suroeste de las islas altas donde predominarán brisas más suaves favorecidas por el efecto pantalla del relieve volcánico.

¿Cómo se presenta la semana?

A medida que avance la semana la previsión apunta a un escenario más estable en el que los cielos continuarán mostrando abundante nubosidad, especialmente de tipo bajo en el norte, aunque las lluvias tenderán a ser cada vez más débiles y esporádicas con chubascos aislados que podrían aparecer de forma intermitente sin llegar a acumular grandes cantidades de agua salvo en zonas muy concretas.

No obstante la Aemet mantiene la atención sobre las cumbres de las islas de mayor relieve porque durante las últimas horas del martes no se descartan rachas de viento localmente muy fuertes asociadas al refuerzo del alisio en niveles medios, un fenómeno frecuente cuando se combinan gradientes de presión acusados y un relieve muy abrupto que canaliza y acelera el flujo.

En cuanto a las temperaturas la tendencia general será de continuidad ya que los modelos numéricos no apuntan a irrupciones de aire frío destacables sobre Canarias durante los próximos días y el escenario más probable es que los termómetros se muevan en valores muy similares a los actuales, con ambiente agradable en la costa y sensaciones algo más frescas en altura.

El invierno meteorológico arranca con pronóstico más cálido de lo habitual

Con el inicio de diciembre comienza también lo que la Aemet denomina invierno meteorológico un periodo que se extiende desde el 1 de diciembre hasta el 28 de febrero y que se utiliza en climatología porque se ajusta mejor que el calendario astronómico a los meses más fríos del año en el conjunto de España.

Los últimos análisis de la agencia señalan que esta temporada invernal tiene entre un 60-70% de probabilidades de resultar más cálida que la media histórica, algo que se ha venido mostrando durante los últimos años, en los que se han encadenado inviernos con anomalías positivas de temperatura y episodios cada vez más frecuentes de masas de aire templado que suavizan el ambiente incluso en los meses tradicionalmente más fríos.

Frente a ese escenario solo se otorga alrededor de un 10% de opciones a que el trimestre diciembre enero febrero termine siendo más frío de lo normal en España, una posibilidad que los expertos consideran poco probable aunque no imposible ya que la atmósfera puede reaccionar de forma brusca ante cambios en patrones de circulación como los que provoca el fenómeno El Niño en el Pacífico o los desajustes del vórtice polar en latitudes altas.