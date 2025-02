Descubre el actor de renombre mundial que nació en Canarias

Las Islas Canarias, famosas por su belleza natural, su clima y su rica cultura, también son origen de grandes talentos que han dejado huella.

Desde destacados deportistas hasta abogados de renombre, pasando por artistas del cine, Canarias ha sido la cuna de una notable cantidad de figuras ilustres cuya conexión con este archipiélago enriquece y amplía su legado. El artista que revelamos a conquistado Hollywood

Las Palmas de Gran Canaria, año 1969

Javier Bardem nació en Canarias, sí, y más precisamente en Las Palmas de Gran Canaria, el 1 de marzo de 1969. En aquel momento, sus padres, Pilar Bardem y José María Bardem, se encontraban residiendo en el archipiélago debido a razones laborales. Sin embargo, el actor pasó la mayor parte de su infancia en Madrid, donde se forjarían sus primeros pasos en el mundo de la actuación, donde creció en una familia profundamente vinculada al mundo del cine.

Carrera profesional

Desde joven mostró un gran interés por la actuación, y tras estudiar en la Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, debutó en el cine a finales de los años 80. Su talento y versatilidad lo han llevado a interpretar una amplia variedad de personajes, desde villanos hasta figuras dramáticas. Su carrera despegó con películas como "Jamón, jamón" (1992) y "Los lunes al sol" (2002), pero su fama mundial se consolidó con su papel en "No Country for Old Men" (2007), por el que ganó el Óscar al Mejor Actor de Reparto.

A lo largo de su carrera, Bardem ha recibido numerosos premios y nominaciones, incluyendo Globos de Oro y premios BAFTA, convirtiéndose en uno de los actores más laureados de su generación. Su capacidad para interpretar tanto roles en el cine europeo como en Hollywood le ha permitido alcanzar una proyección internacional única. Además de su éxito en el cine, ha sido un ferviente defensor de diversas causas sociales y políticas.

Bardem sigue siendo una de las figuras más influyentes del cine global, con una carrera llena de éxitos que continúan marcando su huella en la historia del cine. En los últimos años ha seguido afianzando su legado con interpretaciones en producciones de enorme repercusión. Una de sus más recientes y notables actuaciones fue en Dune (2021), donde dio vida a Stilgar, el líder de la tribu Fremen. Esta adaptación cinematográfica de la icónica saga de ciencia ficción le brindó la oportunidad de demostrar, una vez más, su extraordinaria versatilidad y habilidad para destacar en cualquier género.

¿Cómo es Las Palmas de Gran Canaria?

En el nordeste de Gran Canaria se sitúa la capital de la isla, Las Palmas de Gran Canaria, una ciudad cosmopolita y abierta al mar. La playa de Las Canteras, con más de tres kilómetros de longitud, es uno de sus principales atractivos. Además del Auditorio Alfredo Kraus, en sus alrededores se concentra una variada oferta de alojamiento, ocio y restauración. Su puerto, el de La Luz, no solo recibe cruceros turísticos, sino que conecta la capital con otras islas del archipiélago.