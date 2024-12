Javier Bardem logra su primera nominación a los Globos de Oro con "Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez"

Javier Bardem ha sido nominado a los Globos de Oro 2025 por su actuación en "Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez". Este reconocimiento, anunciado por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) marca un hito en la carrera del actor español, al ser su primera nominación en una categoría televisiva. Bardem compite en la categoría de Mejor Actor de Reparto en una Serie, enfrentándose a otros destacados intérpretes como Tadanobu Asano ("Shogun") y Ebon Moss-Bachrach ("The Bear").

Esta nominación es la sexta que Bardem recibe en los Globos de Oro, donde ya se alzó con el premio a Mejor Actor de Reparto en 2008 por su interpretación en "No es país para viejos". Su última nominación fue en 2022 por "Being the Ricardos". Este nuevo reconocimiento destaca su capacidad para adaptarse a diferentes formatos, consolidando su presencia en el ámbito televisivo internacional. En "Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez", Bardem interpreta a un personaje crucial en la narrativa de este drama basado en hechos reales. La miniserie ha sido bien recibida por la crítica, obteniendo tres nominaciones en total, incluida la de Mejor Miniserie o TV Movie. Asimismo, la nominación de Bardem resalta la creciente presencia de actores consagrados del cine en producciones televisivas de alto nivel. El actor español ha demostrado una y otra vez su capacidad para abordar papeles complejos y desafiantes, ganándose el respeto tanto de la industria como del público nacional e internacional.

Por otra parte, la gala de 2025 promete ser una de las más competitivas. En televisión, "The Bear" lidera las nominaciones con cinco menciones, seguida de "Shogun" y "Solo asesinatos en el edificio". En el ámbito de las miniseries, la categoría está reñida, con títulos como "Disclaimer" de Alfonso Cuarón, "Ripley" y la propia "Monstruos". En el apartado de cine, "Emilia Pérez" de Karla Sofía Gascón se posiciona como una de las favoritas, destacando en las principales categorías. La 82ª edición de los Globos de Oro se celebrará el próximo 5 de enero de 2025 en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. CBS transmitirá el evento en Estados Unidos, y también estará disponible en streaming a través de Paramount+. Además, la humorista Nikki Glaser será la anfitriona, mientras que figuras como Viola Davis y Ted Danson recibirán premios honoríficos por sus carreras.

Nominados en las categorías de televisión de los Globos de Oro

Mejor Serie de Comedia:

"Colegio Abbott".

"The Bear".

"The Gentlemen: La serie".

"Hacks".

"Nadie quiere esto".

"Solo asesinatos en el edificio".

Mejor Actriz de Comedia:

Kristen Bell, por "Nadie quiere esto".

Quinta Brunson, por "Colegio Abbot".

Ayo Edebiri, por "The Bear".

Selena Gomez, por "Solo asesinatos en el edificio".

Kathryn Hahn, por ''Agatha, ¿quién si no?".

Jean Smart, por "Hacks".

Mejor Actor de Comedia:

Adam Brody, por "Nadie quiere esto".

Ted Danson, por "Un hombre infiltrado".

Steve Martin, por "Solo asesinatos en el edificio".

Jason Segel, por "Shrinking".

Martin Short, por "Solo asesinatos en el edificio".

Jeremy Allen White, por "The Bear".

Mejor Serie de Drama:

"Chacal".

"La diplomática".

"Mr. & Mrs. Smith".

"Shogun".

"Slow Horses".

"El juego del calamar".

Mejor Actor de Drama:

Donald Glover, por "Mr. & Mrs. Smith".

Jake Gyllenhaal, por "Presunto inocente".

Gary Oldman, por "Slow Horses".

Eddie Redmayne, por "Chacal".

Hiroyuki Sanada, por "Shogun".

Billy Bob Thornton, por "Landman: Un negocio crudo".

Mejor Actriz de Drama:

Kathy Bates, por "Matlock".

Emma D'Arcy, por "La Casa del Dragón".

Maya Erskine, por "Mr. & Mrs. Smith".

Keira Knightley, por "Palomas negras".

Keri Russell, por "La diplomática".

Anna Sawai, por "Shogun".

Globos de Oro HFPA

Mejor Miniserie o TV Movie:

"Mi reno de peluche".

"Disclaimer".

"Monstruo: La historia de Lyle y Erik Menendez".

"El Pingüino".

"Ripley".

"True Detective: Night Country".

Mejor Actriz de Miniserie o TV Movie:

Cate Blanchett, por "Disclaimer".

Jodie Foster, por "True Detective: Night Country".

Cristin Milioti, por "El Pingüino".

Sofía Vergara, por "Griselda".

Naomi Watts, por "Feud: Capote vs. the Swans".

Kate Winslet, por "The Regime".

Mejor Actor de Miniserie o TV Movie:

Colin Farrell, por "El Pingüino".

Richard Gadd, por "Mi reno de peluche".

Kevin Kline, por "Disclaimer".

Cooper Koch, por "Monstruo: La historia de Lyle y Erik Menendez".

Ewan McGregor, por "Un caballero en Moscú".

Andrew Scott, por "Ripley".

Mejor Actriz Secundaria de Serie:

Liza Colón-Zayas, por "The Bear".

Hannah Einbinder, por "Hacks".

Dakota Fanning, por "Ripley".

Jessica Gunning, por "Mi reno de peluche".

Allison Janney, por "La diplomática".

Kali Reis, por "True Detective: Night Country".

Mejor Actor Secundario de Serie:

Tadanobu Asano, por "Shogun".

Javier Bardem, por "Monstruo: La historia de Lyle y Erik Menendez".

Harrison Ford, por "Shrinking".

Jack Lowden, por "Slow Horses".

Diego Luna, por "La Máquina".

Ebon Moss-Bachrach, por "The Bear".

Mejor Actuación en un Especial de Comedia en Televisión: