Descubren en Gran Canaria un almacén de marihuana con casi medio millar de plantas secas

La Policía Nacional ha detenido en Telde (Gran Canaria) a un hombre de 39 años como presunto autor de un delito contra la salud pública tras intervenir 567 plantas de cannabis y material para su cultivo y manipulación en dos inmuebles vinculados al investigado, uno de ellos una finca rústica situada en el barrio de Jinámar.

La investigación se activó el 16 de septiembre después de que agentes del Grupo de Policía Judicial–Estupefacientes de la Comisaría Local de Telde recibieran información sobre la posible existencia de una plantación de cannabis en una finca rústica de Jinámar, según informó el cuerpo policial en una nota.

Con esos indicios, los investigadores establecieron un dispositivo de vigilancia en la zona. Durante el seguimiento, los policías detectaron a un individuo que coincidía plenamente con la descripción facilitada. Tras identificarlo, lo interceptaron cuando accedía al interior de la finca.

En la inspección del terreno, los agentes hallaron 106 plantas de cannabis en estado de floración, además de herramientas para el corte y la manipulación de la droga. En el cacheo de seguridad al sospechoso se le intervinieron 190 euros en efectivo.

Las pesquisas continuaron en un segundo inmueble vinculado al investigado, donde se intervinieron 461 plantas secas de cannabis, una bolsa con cogollos y una báscula de precisión, elementos compatibles con la producción y almacenamiento de marihuana para su posterior distribución.

Fuentes policiales subrayaron que la actuación permitió neutralizar un centro de producción y acopio de esta sustancia en la isla, evitando su salida al mercado ilícito.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales y, una vez instruido el correspondiente atestado, puesto a disposición de la autoridad judicial. La investigación continúa para determinar el alcance de la actividad y posibles conexiones.