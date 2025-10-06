Detenido en Lanzarote un fugitivo británico acusado de agresiones sexuales a una menor

La Guardia Civil ha arrestado en Lanzarote a un ciudadano del Reino Unido que había eludido su comparecencia ante un tribunal de su país por varios hechos relacionados con violencia sexual contra una menor. El dispositivo permitió interceptarlo antes de que abandonara territorio español, según informó el instituto armado en una nota oficial.

La investigación arrancó tras una comunicación del Joint International Crime Center de la NCA y de la policía de Nottinghamshire. Con esa señal, la Comandancia de Las Palmas activó a sus unidades de Policía Judicial y abrió rastreo para ubicar al presunto autor. La orden internacional de detención se ejecutó una vez confirmada por las autoridades británicas, lo que facilitó el arresto en la isla con garantías legales y control judicial inmediato.

los agentes identificaron al investigado en Lanzarote y procedieron a su captura, tras lo cual fue conducido ante el juzgado competente en la provincia. La intervención se desarrolló sin incidentes y con verificación de identidad, extremo clave para asegurar la posterior entrega. La actuación se completó antes de que el sospechoso pudiera salir de España, un aspecto decisivo para evitar nuevos riesgos de fuga.

El detenido se encuentra en prisión provisional mientras se sustancia el procedimiento de entrega a Reino Unido. El juzgado español mantiene comunicación con las autoridades requeridas, que ya habían formalizado la petición por su causa abierta por supuestas agresiones sexuales a una menor. El calendario dependerá de los informes y de la documentación trasladada por el país solicitante, con las garantías que prevé la normativa aplicable.