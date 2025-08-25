Dos personas fallecen al ser atropelladas por un coche que impactó en una vivienda en La Gomera

Dos personas han fallecido y otras dos han resultado heridas este domingo tras salirse un vehículo de la vía e impactar contra la pared de una vivienda en la GM-1, a la altura de Arure, en el municipio de Valle Gran Rey (La Gomera), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 18:53 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando la salida de un vehículo de la vía, atropellando a dos personas que se encontraban en la zona, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Los recursos sanitarios confirmaron el fallecimiento de las dos personas atropelladas que se encontraban fuera de la vivienda, al presentar lesiones incompatibles con la vida.

También asistieron a los ocupantes del vehículo, uno de ellos, una mujer, con lesiones graves que tuvo que ser trasladada en el helicóptero medicalizado del SUC a Tenerife. El conductor del vehículo presentó un traumatismo en cadera de carácter moderado, trasladado en ambulancia al Hospital Ntra. Sra. de Guadalupe.

Además el equipo del SUC y Atención Primaria evaluaron y atendieron a varias personas que presenciaron el accidente y que presentaban crisis de ansiedad.

La Guardia Civil se encargó de las diligencias correspondientes.