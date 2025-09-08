Hallan sin vida a un hombre sin hogar ante el Hospital Insular de Gran Canaria

Un hombre en situación de sinhogarismo fue encontrado muerto a primera hora de este lunes ante las puertas del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde, según fuentes del propio centro consultadas por EFE, había sido atendido en Urgencias durante los dos días previos y dado de alta con indicaciones médicas.

El hallazgo se produjo en torno a las 06.00 horas, cuando un trabajador del hospital advirtió que el varón no presentaba signos vitales, publica el diario digital Canarias7. Agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar y se hicieron cargo de las diligencias. De acuerdo con fuentes policiales citadas por ese medio, todo apunta a un fallecimiento por causas naturales. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para la práctica de la autopsia que determinará las causas exactas.

Desde el centro hospitalario subrayan que “en ningún momento ha habido omisión de la asistencia por parte de los profesionales” y que el paciente fue informado de la importancia de seguir las pautas indicadas por los especialistas tras su paso por Urgencias.

El fallecido presentaba numerosos problemas sociales y de salud y carecía de domicilio.