Muere hombre tras comer un pollo a medio cocer: celebraba su cumpleaños en un restaurante de cuatro estrellas de Fuerteventura

Un turista británico de 70 años, llamado Leslie Green, ha perdido la vida trágicamente durante lo que debería haber sido un viaje vacacional para celebrar su cumpleaños. Su muerte, causada por una infección de salmonela tras consumir pollo crudo, ha sacudido a su familia y ha expuesto graves deficiencias en la seguridad alimentaria de un resort de lujo.

La estancia en el Occidental Jandía Playa de Fuerteventura, que les ha costado alrededor de 2.650 euros, se ha convertido en una pesadilla cuando Leslie ha comenzado a experimentar síntomas devastadores que lo condujeron a un desenlace fatal. Su esposa Julie, de 38 años, también ha resultado afectada por la misma infección, sobreviviendo tras una semana de hospitalización. Las preocupaciones sobre la higiene alimentaria y la preparación de los alimentos quedaron en evidencia durante la investigación del caso.

Lo que las malas prácticas de manipulación de alimentos pueden causar

La abogada Jennifer Hodgson ha descrito el incidente como un ejemplo crítico de los riesgos potenciales en la manipulación de alimentos en establecimientos turísticos. Las pruebas han revelado estándares de seguridad alimentaria completamente inadecuados, que han puesto en riesgo la vida de los huéspedes, lo que ha revelado múltiples problemas sistemáticos en la gestión de la seguridad alimentaria. El resort, conocido por su servicio todo incluido, quedó expuesto por prácticas de manipulación de alimentos que rozaban lo negligente.

Julie Green, destrozada por la pérdida, ha compartido su profundo dolor al perder a su "mejor amigo". El vacío dejado por Leslie era incomprensible, transformando lo que debía ser un viaje de celebración en una pesadilla familiar que cambiaría sus vidas para siempre.

A raíz del suceso, las autoridades sanitarias locales están siendo presionadas para revisar y mejorar los protocolos de inspección, especialmente en establecimientos turísticos donde la salud de los viajeros puede verse comprometida por prácticas inadecuadas. Adicionalmente, los expertos en salud pública enfatizan la importancia de, en lo posible, verificar la preparación de los alimentos, mantener una actitud vigilante durante los viajes y buscar atención médica inmediata ante síntomas sospechosos.