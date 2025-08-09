Condenado a 18 meses de cárcel por atropellar a un turista francés en Tenerife tras robarle 150 euros

Los hechos se remontan al 16 de febrero de 2021, cuando el acusado, junto a un cómplice no identificado, sustrajo 150 euros de un coche de alquiler en la zona de aparcamiento de Masca, atropellando posteriormente a su víctima, que intentó impedir el robo. El turista sufrió una fractura de tibia que requirió intervención quirúrgica y le dejó secuelas permanentes.

Una sentencia con responsabilidad civil

El tribunal no solo ha ordenado la condena de prisión, sino que ha impuesto además el pago de 9.000 euros en concepto de indemnización, declarando a la compañía aseguradora como responsable civil subsidiaria. Durante el proceso, el acusado intentó sin éxito recurrir la sentencia alegando error en su imputación y vulneración de la presunción de inocencia.

Este caso pone de relieve la problemática de seguridad en zonas turísticas de Canarias, donde se han incrementado los delitos contra visitantes en los últimos años. La sentencia, que aún podría ser recurrida ante el Tribunal Supremo, marca un precedente en la protección jurídica de los turistas y la preservación de los destinos vacacionales.