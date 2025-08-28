Lo que ocurrió cuando intentó robar en un supermercado de Gran Canaria te dejará helado

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha detenido a un individuo, conocido por su agresividad, como presunto autor de un robo con violencia ocurrido a finales de julio en un supermercado de Playa de Arinaga. Según la Benemérita, el hombre intentó sustraer varias botellas de alcohol y, tras ser recriminado por el personal, respondió con gran violencia y golpeó a una trabajadora.

De acuerdo con el testimonio de las víctimas y las imágenes de las cámaras de seguridad, el sospechoso fue interpelado por un empleado en el área de cajas. En ese momento, una segunda trabajadora intervino para auxiliar a su compañero y se convirtió en el objetivo de la agresión, recibiendo puñetazos y manotazos que le provocaron un traumatismo en un dedo de la mano izquierda. La lesión la mantiene actualmente de baja médica, según la denuncia presentada.

Tras el incidente, las primeras gestiones de localización en el municipio de Agüimes resultaron infructuosas. La investigación se complicó cuando los agentes constataron que el presunto agresor había abandonado la demarcación. Pese a ello, el Área de Investigación de la Guardia Civil consiguió ubicarlo y proceder a su detención el pasado 14 de agosto.

El detenido y las diligencias instruidas fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Telde, que asumirá las actuaciones correspondientes.