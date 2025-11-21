Acceso

Canarias

Inmigración

Rescatados 18 inmigrantes a la deriva cerca de la costa de Gran Canaria

Todas las personas se encontraban en buen estado de salud

Momento en el que Salvamento Marítimo rescata a los 18 inmigrantes en aguas de Gran Canaria
Rescatados 18 inmigrantes a la deriva cerca de la costa de Gran CanariaSalvamento Martímo
Jorge Siverio
Santa Cruz de Tenerife Creada:
Última actualización:

Un nuevo cayuco ha llegado en la madrugada de este viernes a Canarias, más concretamente a la isla de Gran Canaria. La precaria embarcación la ocupaban 18 inmigrantes y se encontraba a la deriva a unos 14 kilómetros de la costa de Maspalomas.

La embarcación fue rescatada por Salvamento Martímo sobre las 02.30 horas y estaba ocupada por 14 hombres y cuatro mujeres.

Una vez en el muelle, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias, los inmigrantes fueron asistidos por el dispositivo sanitario en la zona, que comprobaron que todas las personas se encontraban en buen estado general de salud.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas