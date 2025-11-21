Rescatados 18 inmigrantes a la deriva cerca de la costa de Gran Canaria

Un nuevo cayuco ha llegado en la madrugada de este viernes a Canarias, más concretamente a la isla de Gran Canaria. La precaria embarcación la ocupaban 18 inmigrantes y se encontraba a la deriva a unos 14 kilómetros de la costa de Maspalomas.

La embarcación fue rescatada por Salvamento Martímo sobre las 02.30 horas y estaba ocupada por 14 hombres y cuatro mujeres.

Una vez en el muelle, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias, los inmigrantes fueron asistidos por el dispositivo sanitario en la zona, que comprobaron que todas las personas se encontraban en buen estado general de salud.