Salvaje agresión a una menor en Canarias a manos de varios adolescentes

Una menor de edad ha sufrido una salvaje paliza por varios adolescentes en Santa Cruz de La Palma mientras otros jóvenes graban la escena con un móvil y la difundían en redes sociales. Los hechos que ya investiga la Fiscalía de menores ocurrieron el pasado 23 de octubre.

En la grabación se aprecia cómo la víctima permanece rodeada por un grupo de menores que inicia una discusión en medio de un corro de curiosos. Entre los presentes se oyen insultos y frases que buscan encender el ambiente, hasta que varias voces empujan a una de las chicas a pasar de las amenazas a los golpes con un insistente grito de ánimo que se repite una y otra vez entre risas y jaleos.

En un momento de máxima tensión una de las jóvenes tira con fuerza del pelo a la adolescente, que pierde el equilibrio y cae al suelo. Aprovechando que está indefensa otras dos participantes se abalanzan sobre ella y le propinan patadas y puñetazos dirigidos a la parte superior del cuerpo mientras una tercera voz lanza expresiones de celebración que se escuchan con claridad en el vídeo.

La chica agredida apenas logra cubrirse el rostro con los brazos y no consigue levantarse del pavimento. Ante la intensidad del ataque uno de los chicos que contempla la escena intenta interponerse entre las agresoras y la víctima, gesticula y trata de frenar los golpes, aunque sus esfuerzos resultan inútiles y el linchamiento continúa durante varios segundos más.

La agresión termina de forma abrupta cuando alguien advierte en voz alta de la posible llegada de la Policía Nacional. En ese instante el grupo empieza a deshacerse, las menores que participan directamente en la paliza se apartan de la víctima y el resto de jóvenes se dispersa en distintas direcciones para abandonar rápidamente el lugar de los hechos.