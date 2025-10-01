Rescatan con vida y a la deriva al joven desaparecido en el mar de Gran Canaria

Salvamento Marítimo ha rescatado con vida, sobre las 11:30 horas de este miércoles, al joven que permanecía desaparecido desde la noche del lunes en las inmediaciones de la Central Térmica de Juan Grande (Gran Canaria). La aeronave Sasemar 103 lo avistó cuando hacía señales de auxilio tras pasar varios días a la deriva, ya a unas quince millas náuticas de la isla, al suroeste de Arguineguín, según informó el organismo estatal.

Tras la localización, el Centro de Coordinación de Salvamento en Las Palmas activó a la Guardamar Urania y al helicóptero Helimer 215, que alcanzaron la posición alrededor de las 12:40 horas. La tripulación marítima procedió al rescate del joven, que se encontraba consciente y en aparente buen estado, aunque refirió molestias torácicas tras permanecer largo tiempo tendido sobre el casco de la moto de agua.

La Guardamar puso rumbo al Muelle de Arguineguín, donde atracó a las 13:20 horas para el traspaso a los recursos sanitarios.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 precisó que el joven presentaba deshidratación moderada y quemaduras solares compatibles con su exposición prolongada al sol y al mar. Tras la primera asistencia en el muelle, fue trasladado a un centro hospitalario para valoración y tratamiento.

Cómo se produjo la desaparición

La alerta se activó en la noche del lunes. Según relató Salvamento Marítimo, un grupo de amigos navegaba en una embarcación motora remolcando una moto de agua cuando, a la altura de Juan Grande, el remolque se soltó. Uno de los jóvenes se lanzó al mar, subió a la moto con la intención de acercarla a la costa (Salinas del Matorral) y recuperar el equipo. Sus acompañantes continuaron hacia la isla con la motora, pero al regresar a la zona de costa ya no lograron localizar ni al compañero ni a la moto de agua, lo que desencadenó un amplio dispositivo de búsqueda que se ha prolongado durante tres días.