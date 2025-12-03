Un surfista canario amenaza con piedras a una pareja venezolana por pillar una ola en Tenerife

Solo habían pasado unos minutos desde que un turista venezolano entrara al alguna en una playa del sur de Tenerife cuando un surfista canario comenzó a reprocharle, entre gritos, que estaba ocupando un espacio que consideraba propio mientras aguardaba una ola; una situación que terminaría derivando en una agresión registrada en vídeo y denunciada ante la Guardia Civil. El turistas asegura que la discusión se inició sin previo aviso mientras permanecía sentado sobre la tabla, momento en el que escuchó cómo el otro surfista le acusaba de invadir su pico y apropiarse de una serie que, según él, solo correspondía a locales.

El incidente escaló con rapidez y varios testigos relatan que el canario se acercó al venezolano con gestos claramente intimidatorios. La escena recuerda a episodios similares que se han producido en los últimos años en zonas de surf de la isla, donde la masificación ha generado conflictos entre deportistas habituales y quienes llegan por primera vez, especialmente en puntos de rompiente muy concurridos durante el invierno.

La discusión no terminó en el agua y ambos acabaron en la orilla, donde la situación se volvió más agresiva cuando el surfista local se agachó para recoger piedras mientras seguía insultando a la pareja venezolana. Las imágenes difundidas en redes muestran cómo avanza hacia ellos en actitud desafiante sin llegar a lanzar directamente los objetos, aunque la amenaza visual fue suficiente para que los presentes se apartaran entre gritos de alarma.

La escena quedó grabada por la novia del turista, una influencer venezolana que decidió activar la cámara desde los primeros segundos al temer que el altercado quedara sin constancia. En el vídeo se observan empujones, movimientos bruscos en el agua y un estado de exaltación que la Guardia Civil considera relevante para la investigación.

Cuando la pareja acudió al cuartel para presentar la denuncia trasladó a los agentes su preocupación por la posibilidad de que el proceso se prolongue más allá de sus vacaciones, ya que tienen previsto regresar a Venezuela en las próximas semanas. Los funcionarios les explicaron que la tramitación puede continuar sin necesidad de que permanezcan en la isla y que la grabación agiliza la identificación del presunto agresor, cuya imagen aparece claramente recogida en varios planos.

La Guardia Civil ha abierto diligencias por una posible agresión acompañada de amenazas y uso de objetos susceptibles de causar daño y trabaja en la localización del surfista canario para completar el atestado. Fuentes consultadas apuntan a que la difusión del vídeo ha permitido avanzar en la identificación y que en las próximas horas se recopilarán testimonios adicionales de personas que estaban en la zona en el momento del altercado.