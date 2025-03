Bolsas de médicos "a cero en Cantabria", se buscan incentivos de emergencia para contratar más

Nuevo incentivo para atraer a los médicos en verano a la zona rural, que el desplazamiento cuente como jornada laboral. La Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria se plantea implantar este nuevo incentivo para atraer médicos este verano que consistiría en contabilizar dentro de su jornada laboral el tiempo de desplazamiento a algunos consultorios en núcleos rurales, ya que la situación de falta de profesionales es "como la del año pasado o peor, porque se jubilan más".

Así lo ha dicho el consejero del área, César Pascual , quien ha advertido que "no hay médicos y no va a haber médicos para contratos temporales porque nuestras bolsas de empleo siguen estando a cero". Y es que, pese a los incentivos ya implantados y a que el salario está "muy por encima de lo que se paga" en otras comunidades, se siguen sin cubrir las plazas vacantes.

Falta interés por la medicina de familia

"Pensé que las medidas que íbamos a tomar iban a tener éxito y la respuesta de los profesionales es que no hemos cubierto ni las 37 plazas, que están muy bien incentivadas", ha lamentado Pascual en el Pleno del Parlamento de este lunes. Preguntado por el Grupo Regionalista sobre la previsión de los consultorios de cara al verano, el titular de Salud ha reiterado que no tiene "una varita mágica para conseguir médicos que no hay" porque "no existe interés por la medicina de familia y no tenemos relevo generacional", además de que el propio Ministerio de Sanidad ha publicado un estudio que apunta a que faltan 6.000.

Eso sí, ha asegurado que no va a cerrar consultorios ni a reducir el horario de trabajo de los centros de salud como hacen comunidades como País Vasco, Asturias y Navarra. "Ahora están planificando el cierre del 40% de los consultorios. Nosotros no vamos a hacer eso", ha incidido.

De este modo ha respondido a preguntas de la diputada regionalista Paula Fernández, que le ha trasladado que los pocos médicos que hay "nos los llevan; se siguen yendo a Burgos porque no les hacen contratos de tres meses, de más duración. No solo es cuestión de sacar la chequera y de dar complementos económicos".

Fernández también ha preguntado al consejero por el plan contra la obesidad infantil, que según Pascual se prevé tener listo para finales de año, ya que en la actualidad se acaba de terminar el Plan de Salud global y a partir de él se irán desarrollando todos los planes sectoriales.

Hospital de Laredo, el parking lleno de turistas

El consejero también ha hablado en el Pleno acerca del Hospital de Laredo y en concreto de su parking, interpelado en este caso por el socialista Raúl Pesquera por sus planes para facilitar el estacionamiento después de que el Ayuntamiento aprobara implantar en verano la Regulación de Aparcamiento (RAP, similar a la OLA), aunque el centro hospitalario es 'zona blanca' y no se ve afectado por esta medida.

Sin embargo, Pascual ha reconocido que, dado que en verano con la afluencia de visitantes muchos utilizan este aparcamiento por su cercanía a las playas, se deberá tomar la decisión de si mantenerlo abierto o cerrarlo para que lo usen solo los profesionales, una idea que "se planteó en su momento" y generó "conflictividad".

"Si lo cierro para los profesionales, seguro que habrá usuarios que se quejarán [...]. Si lo dejamos abierto, pues seguiremos teniendo el mismo problema, que se mete la gente en verano". Por lo tanto, es una decisión que "seguro que a algunos no les gustará", ha reconocido el titular de Salud, que cree que tiene "muy difícil solución" y ha avanzado que lo abordará con la Junta de Personal y actuará "con toda la prudencia", teniendo en cuenta que, a su juicio, la prioridad la tienen los trabajadores.

Pesquera, que fue consejero de Sanidad la pasada legislatura, ha llevado este asunto al Pleno para advertir que, con una zona "tensionada" como Laredo y un hospital que ya tiene "grandes problemas", el aparcamiento podría ser "un conflicto adicional" este verano que "dificulta" aún más atraer a los profesionales para trabajar.

Además, Pesquera también ha preguntado en la sesión plenaria al Gobierno por una posible nueva vía para paliar el "embotellamiento" que se crea en verano desde la salida de la A-8 hasta el hospital por ser la zona de acceso a las playas. El consejero de Fomento, Roberto Media, ha tildado de "ocurrencia" el querer "una carretera nueva" que "no está prevista en ningún sitio" y que no es de competencia autonómica.

Parques eólicos

También ha intervenido en el Pleno el consejero de Industria, Eduardo Arasti, quien ha abordado los proyectos eólicos y ha indicado que las alegaciones al anteproyecto del parque 'Piruquito', en la comarca oriental, se pueden presentar hasta el 24 de marzo, que es cuando termina la fase de información pública para su autorización y del estudio de impacto ambiental.

Además, aunque este lunes ha terminado el plazo para el análisis de diversos informes solicitados, se puede ampliar si es compleja la documentación recibida para esta actuación, de tramitación estatal al superar los 50 megavatios de potencia.

Arasti ha sido interpelado por el portavoz del PRC en el Parlamento, Pedro Hernando, por los criterios del Ejecutivo (PP) respecto al desarrollo eólico terrestre en la comarca oriental y, en particular, sobre el parque eólico 'Piruquito'. El consejero ha señalado que el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga apuesta por que se instale la energía eólica en la región, "sin duda", y "los mejores" parques eólicos, tanto desde el punto de vista del recurso de viento como de impacto medioambiental, en la biodiversidad o en el patrimonio cultural.

En la actualidad, según ha indicado, hay siete con autorización administrativa de construcción ,cinco de tramitación autonómica y dos estata,- y otros seis de tramitación autonómica en proceso de evaluación ambiental, entre ellos el de Piruquito. Todos ellos suman más de 448 megavatios de potencia y el Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria solo permite 700, por lo que si obtienen autorización de explotación, "lo cual parece probable", ha dicho el consejero, quedarían poco más de 250 megavatios por conceder, frente a los más de 1.344 pedidos por ahora.

Esto significa que "prácticamente la mitad de la potencia solicitada no se va a instalar", ha evidenciado el titular de Industria en su respuesta al diputado regionalista, al que ha indicado que el criterio del Ejecutivo "siempre es informado", y hay por tanto que esperar a que estén los informes, y se basa también en cumplir "escrupulosamente" la ley.

Mina de Udías y Puerto de Santander

El consejero también ha sido interpelado, por la diputada de Vox Natividad Salazar, acerca de los problemas que atraviesan los pequeños comercios y de la tramitación administrativa para la reapertura de la antigua mina San José, entre Udías y Alfoz de Lloredo.

Esta última cuestión deriva de la creación, por parte del Ejecutivo, de un grupo de trabajo con la empresa australiana Variscan Mines para poner en funcionamiento la mina, tras encontrar cantidades de zinc y de plomo.

Según ha explicado el responsable de Industria, el nuevo proyecto de explotación conlleva una tramitación de aproximadamente 18 meses, por lo que podría presentarse a finales de este año para tramitarse durante los plazos establecidos. En cualquier caso, ha dicho, "no parece probable que la empresa estuviera en disposición de comenzar los trabajos antes del año 2028".

Arasti también ha sido preguntado, por el diputado regionalista y exconsejero de Industria, por los datos del Puerto de Santander, y ha admitido al igual que el presidente de la entidad, César Díaz, que el de enero fue "inesperado" aunque en febrero la actividad ha recuperado la "normalidad", por lo que la previsión en 2025 es "consolidar" los 7 millones de toneladas de 2024, cuando se batió el récord histórico de tráfico de mercancías, con un crecimiento del 2,3% respecto al ejercicio anterior.