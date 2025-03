Ganaderos reclaman al ministerio un informe "favorable" y "rápido" a la petición de Cantabria de extraer dos lobos

Cuatro ganaderos, entre ellos el secretario general de UGAM-COAG, Luis Pérez Portilla, se han trasladado este miércoles hasta la base del BRIF en Saedo, en el municipio de Ruente, para reclamar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) un "informe favorable" y "rápido" a la petición del Gobierno de Cantabria de extraer dos lobos, uno en el Monte Caballar y otro en la Sierra de Abanillas.

Esos ganaderos, en representación del sector, han aprovechado la visita a la base de la directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del MITECO, María Jesús Rodríguez de Sancho, para trasladarle la situación "insostenible" en la comunidad autónoma por la presencia del lobo que ya ataca "hasta en zonas de la costa" y "cerca de las casas, en núcleos urbanos".

Así lo ha indicado Pérez Portilla en declaraciones a los medios tras mantener un encuentro con la directora general del MITECO durante la visita que ésta ha realizado a la base del BRIF junto a la delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, y la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, que ha conversado con los ganaderos y ha apoyado su reivindicación ante el Ministerio.

El secretario general de UGAM-COAG ha detallado a la representante del Ministerio la situación "insostenible" del lobo en la comunidad y que "ya está en zonas donde nunca ha estado y no tiene que estar", y ante la que le han reclamado que se autoricen las dos extracciones solicitadas por el Gobierno regional que, además, ha añadido, serán "las primeras de muchas que se necesitan hacer".

"Necesitamos hacer esas extracciones y que ese informe llegue en tiempo y forma, que llegue rápido", ha enfatizado Pérez Portilla, que ha explicado a la directora general del MITECO que las extracciones se piden "porque hay un problema en ese momento" por lo que "no sirve de nada" si la respuesta llega "a los tres meses".

Ha detallado que también han reiterado a Rodríguez de Sancho que los ganaderos "necesitamos sacar al lobo del LESPRE (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial ) y un plan de gestión" porque la situación "ahora mismo está fuera de sí".

Y, mientras está situación continúe, Pérez Portilla ha advertido que en Cantabria "nos estamos quedando sin ganaderos" porque sufren una media de "3.000 ataques" al año. Por ello, también ha reclamado la convocatoria de una conferencia sectorial en la que "Cantabria tenga posibilidades de hablar mucho y de decir mucho".

Ante todas estas peticiones, ha considerado que la directora general no ha respondido con "ninguna concreción" y "solo ha hablado de datos" que, además, "no solamente son los de Cantabria, sino de otras comunidades". "La ganadería extensiva como la conocemos en Cantabria, si por parte del MITECO no hay una voluntad política, no la vamos a poder seguir manteniendo", ha advertido el secretario general de UGAM-COAG, por lo que ha instado a la necesidad de que se emitan informes favorables a las extracciones solicitadas.

"Ella efectivamente nos dice que Cantabria, de su mano mayor, realice las extracciones, pero lo que tenemos claro es que, en el momento en que esas extracciones se vayan a realizar y se firmen, por supuesto que se va a judicializar el proceso por parte de los grupos ecologistas; entonces incurriríamos en una ilegalidad", ha apuntado.

El Ministerio estudia la petición de los ganaderos

Tras ese encuentro con los ganaderos, la directora general de Biodiversidad ha asegurado en declaraciones a la prensa que el MITECO está estudiando "cuidadosamente" la petición del Gobierno de Cantabria para proceder a la extracción de esos dos lobos.

Rodríguez de Sancho ha confirmado que la petición de Cantabria para extraer esos dos lobos "ha llegado" al Ministerio y "estamos estudiándolo cuidadosamente". La directora general ha señalado que desde el Ministerio se está tratando de "conseguir todos los datos de los censos" del lobo que han remitido las diferentes Comunidades Autónomas, entre ellas Cantabria, en donde el Gobierno regional ha contabilizado en 2024 la existencia de 23 manadas, casi el doble que hace una década, y calculado que estos animales están presentes ya en casi 80% del territorio de la región.

"Estamos estudiándolo cuidadosamente para ver de qué manera, en qué sentido, se puede emitir ese informe", ha dicho Rodríguez de Sancho. Además, ha indicado que, en esa labor de estudio, el equipo del Ministerio está apoyado también por científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para que "la toma de decisiones se haga sobre la base del mejor conocimiento disponible". Tras ese proceso de estudio, ha avanzado que "se elaborará un informe" que espera que esté "dentro del plazo establecido".

También se ha referido a que el MITECO está "intentando conseguir todos los datos de los censos que las diferentes comunidades autónomas nos han remitido al Ministerio" y que se han enviado "un poquito más tarde" de la fecha que estaba prevista.