El pueblo de Heidi no está en los Alpes Suizos, está en Cantabria

Aunque pueda parecer una exageración es la verdad, este precioso pueblo de montaña de Cantabria fue el elegido para grabar la película de "Heidi, reina de la montaña", en el año 2016.

Sus enormes riscos nevados y cortados casi de forma vertical y las montañas que lo abrazan, convierten a Mogrovejo, este pequeño y coqueto cántabro, es uno de los lugares más bonitos para visitar de toda Cantabria e incluso del norte de España.

Se accede a este pueblo desde la carretera de Potes con dirección a Fuente Dé, y tiene una torre medieval de finales del siglo Xlll que es una maravilla, eso sí, es privada y no se permite la entrada al interior, pero solo con verla por fuera te va a enamorar.

Para disfruta de esta pequeña Suiza puedes hacer algunas de las rutas de senderismo que parten desde este pueblo y que recorren la zona. Además, como hay muchas opciones podrás elegir entre el nivel de dificultad y el tiempo del recorrido, no hay excusa para no visitar este precioso pueblo, que te va a transportar ala serie de Heidi que seguro que has visto cuando eras pequeño.

No siempre se llamó así

Una curiosidad, Mogrovejo no siempre se llamó así, existen documentos que certifican que hasta el siglo Xlll la localidad tenia el nombre de Luarna, que era en realidad el apellido de una de las familias más importantes del pueblo.

Para todos lo que no conocían la belleza de este lugar, el hecho que fuera elegido en el año 2016 como escenario de la película "Heidi, reina de la montaña", puso en valor la belleza de este precioso pueblo de montaña cántabro.

Tal fue la fama al convertirse en el escenario de esta película, que en el año 2017 recibió el premio de "Pueblo de Cantabria 2017" como reconocimiento a los trabajos llevados a cabo en la conservación del pueblo y en el mantenimiento de su esencia.