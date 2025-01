Los tres mejores quesos de Cantabria: denominación de origen, tradición y sabor a la tierruca

No solo de anchoas vive Cantabria, que son su producto más conocido, pero aunque se sepa menos, lo cierto es que en la "tierruca" se fabrican quesos y muy, muy ricos.

De hecho hay tres de ellos que tienen Denominación de Origen, un sello de calidad que certifica que se elaboran de forma tradicional, con productos de Cantabria y que son cien por cien naturales y artesanales. ¿Los conoces?

Si eres de los que eres un enamorado de Cantabria y de los quesos pero que aún no has tenido la suerte de comprar estos manjares, te desvelamos los tres quesos más ricos de Cantabria, ahora bien, no nos cabe duda de que habrá otros que también estén exquisitos y que se pueden sumar a la lista.

Para hacer homenaje al producto más típico de toda Cantabria tenemos que apuntar que no hay matrimonio más perfecto que el de una anchoa de Santoña con un queso de la tierruca.

El queso de nata. Se hace con leche pasteurizada y se madura durante veinte días. Un queso muy tierno y de sabor suave. Además de tomar solo o con una anchoa, se puede utilizar para cocinar y para gratinar.

Denominación de origen Quesucos de Liébana, hecho con leche pasteurizada y con una maduración más larga que el anterior, concretamente de 45 días aproximadamente. Tiene un sabor medio-suave, y es ideal para todos los paladares.

El tercero de los quesos que tienes que probar es un queso azul. Denominación de Origen Bejes-Tresviso, elaborado con leche cruda y madurado en cuevas naturales en los Picos de Europa. Esta es la opción para los amantes de los quesos intensos, esos que saben a queso queso y dejan un regusto en el paladar.

Estos son las tres variedades que tienen denominación de origen dentro de la amplia gama de quesos que se fabrican en Cantabria. En esta región hay una gran tradición de elaboración propia de quesos, se hace en muchos hogares siguiendo las recetas que son una tradición familiar.

Además, en la mayoría de las ocasiones las diferentes leches proceden de las ganaderías propias, vacas, ovejas o cabras que pastan en los prados de Cantabria, principalmente en las zonas de montaña y en los valles pasiegos.

Todos estos quesos, los tres con Denominación de Origen, los puedes comprar por piezas enteras o en porciones envasadas al vacío, ideales para que no pierdan sus propiedades y para poder transportarse.

Estos quesos puedes encontrarlos en tiendas gourmet, en algunos comercios especialistas en productos de Cantabria.