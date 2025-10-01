Así será el tiempo en Castilla-La Mancha durante los primeros días de octubre

Castilla-La Mancha afronta la primera semana de octubre con una situación meteorológica dominada por la estabilidad, ssin presencia de frentes activos ni fenómenos adversos significativos que afecten a la región. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para los próximos días apunta a una evolución tranquila, con predominio de cielos poco nubosos o despejados, presencia de nieblas matinales en varias zonas y temperaturas suaves o ligeramente cálidas para la época del año.

Este miércoles, 1 de octubre, predominará el tiempo estable en toda la comunidad. Se esperan cielos poco nubosos o despejados, aunque con algunos intervalos de nubes bajas al amanecer en el sureste de Albacete y nubes de evolución diurna en zonas altas, como la Serranía de Cuenca. Al final del día, no se descarta la aparición de nubes altas entrando desde el oeste.

Las primeras horas del día estarán marcadas por brumas y bancos de niebla en las Parameras, La Mancha de Cuenca y Albacete, además de áreas dispersas del Valle del Guadiana y la Serranía conquense. No se puede descartar del todo algún chubasco débil y aislado en el sureste albaceteño durante las horas centrales, aunque la probabilidad es baja.

Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente en Cuenca y Guadalajara, sin grandes cambios en el resto, mientras que las máximas tienden a subir de forma ligera, especialmente en el corredor de Almansa y en la Serranía de Cuenca. Los termómetros marcarán máximas de hasta 27 grados en Guadalajara y Toledo, con valores algo más bajos en el resto, y mínimas que oscilarán entre 9 y 13 grados. El viento será flojo y de dirección variable, predominando la componente este, aunque en Guadalajara y Cuenca tenderá al norte durante las horas centrales.

Ambiente seco y temperaturas en ligero ascenso

De cara a este jueves, 2 de octubre, se mantendrá el ambiente seco y soleado, con cielos en general despejados. A primeras horas se repetirán las nubes bajas en el sureste, mientras que en las zonas montañosas del sur se desarrollarán algunas nubes de evolución por la tarde. A última hora del día, la nubosidad alta comenzará a avanzar desde el norte. Las nieblas matinales seguirán siendo habituales, especialmente en el sur de Cuenca, la Mancha albaceteña y en zonas próximas a Hellín y Almansa.

Las temperaturas mínimas apenas variarán, salvo un ligero ascenso puntual en los Montes de Toledo. En cuanto a las máximas, se espera un ligero ascenso, alcanzándose hasta 29 grados en Toledo y valores entre los 26 y 28 grados en el resto del territorio. El viento continuará siendo flojo y variable, ganando algo de intensidad durante la tarde.

La jornada de este viernes, 3 de octubre, traerá un leve cambio en el aspecto del cielo, con la llegada de nubosidad alta, que dejará los cielos más cubiertos a lo largo del día. También se formarán intervalos de nubes bajas por la mañana en el este y sureste, y al final de la jornada, nubes medias en la provincia de Guadalajara. Persistirán las nieblas matinales, especialmente en zonas altas del este de Cuenca y Albacete, con posibilidad de extenderse a áreas cercanas.

Las temperaturas mínimas subirán ligeramente en el noreste, mientras que las máximas apenas variarán, salvo un ligero ascenso en el extremo sureste. En general, el ambiente seguirá siendo templado y agradable, con valores que rondarán los 27 a 29 grados en la mayor parte de la región. El viento, inicialmente flojo y variable, tenderá a girar a componente oeste desde la mañana, siendo algo más notable durante las horas diurnas.

Fin de semana

El sábado 4 de octubre a atmósfera continuará mostrando estabilidad, aunque con mayor presencia de nubes. Se esperan cielos nubosos o cubiertos de nubes altas, a los que se sumarán intervalos de nubes medias por la tarde, disminuyendo a poco nuboso al final del día. A pesar de este aumento de nubosidad, no se esperan precipitaciones significativas, aunque no se descarta alguna llovizna débil y dispersa en zonas montañosas de Guadalajara, especialmente en los Sistemas Central e Ibérico, al final del día.

Las mínimas no experimentarán grandes cambios, aunque podrán bajar ligeramente en el oeste y subir en el sureste. Las máximas se mantendrán estables, en torno a los 27-29 grados, con un ambiente ligeramente más cálido en las provincias de Toledo y Ciudad Real. El viento soplará flojo de componente este, con rachas moderadas por la tarde en el tercio oriental, que podrían ser algo más intensas en zonas de sierra.

El domingo finalizará la semana con cielos poco nubosos, temperaturas suaves y sin precipitaciones previstas. El ambiente seguirá siendo muy agradable para actividades al aire libre. Las temperaturas máximas se situarán en torno a los 27-28 grados en buena parte de la región, y las mínimas oscilarán entre los 11 y 13 grados, manteniéndose en valores típicos para estas fechas.