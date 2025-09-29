La borrasca Gabrielle sacude Castilla-La Mancha: aviso de Aemet en Albacete por lluvias fuertes y tormentas

Castilla-La Mancha inicia la semana bajo la influencia de la borrasca Gabrielle, que dejará su huella especialmente en el sureste de la región, con un lunes marcado por la inestabilidad atmosférica, lluvias intensas y tormentas en Albacete. A medida que Gabrielle se aleje, se abrirá paso una situación más estable, con cielos despejados y un ascenso térmico progresivo que será notable a partir del miércoles.

La jornada de este lunes, 29 de septiembre, comenzará con cielos nubosos o cubiertos en toda la comunidad. Durante la madrugada, se esperan lluvias débiles o moderadas en La Mancha, con chubascos más intensos y tormentosos en el extremo oriental, especialmente en Albacete, donde las precipitaciones serán localmente fuertes.

Desde primeras horas de la mañana, las tormentas volverán a ganar protagonismo en Albacete, con acumulaciones significativas que podrían ser persistentes. También se podrían registrar chubascos aislados en Ciudad Real y Cuenca, con menor intensidad.

La nubosidad baja favorecerá la aparición de nieblas matinales en diversos puntos de la región, siendo especialmente densas en el entorno de las Parameras. Estas nieblas podrían repetirse al final del día en zonas montañosas de Albacete. Los vientos serán del nordeste, flojos en Ciudad Real y moderados en el resto.

En cuanto a las temperaturas en Castilla-La Mancha, las mínimas se mantendrán estables, mientras que las máximas presentarán un comportamiento desigual. Se espera un ascenso notable en Toledo, donde se llegará hasta los 26 °C, y descenso acusado en el este, donde Albacete apenas alcanzará los 22 °C. Cuenca y Guadalajara rondarán los 25 °C, mientras Ciudad Real se quedará en 24 °C.

Se disipan las tormentas, pero persisten las nubes y algunas lluvias débiles

Este martes, 30 de septiembre, se prevé un ambiente más tranquilo, aunque aun con intervalos nubosos de nubes medias y bajas, que tenderán a ir desapareciendo por el oeste al final del día. Persistirán las brumas y nieblas matinales en zonas de Ciudad Real, Albacete y el Sistema Ibérico, especialmente densas en Parameras.

En concreto, en Albacete se mantendrán las lluvias débiles y chubascos dispersos, aunque con menor intensidad. También podrían registrarse precipitaciones puntuales en provincias vecinas, aunque de forma más aislada.

Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente en las provincias orientales, mientras que las máximas experimentarán pocos cambios o un leve ascenso, especialmente en el sur de Ciudad Real y Parameras. Se prevén máximas de 26 °C en Toledo y Guadalajara, 24 °C en Cuenca y Ciudad Real, y 22 °C en Albacete.

Mejora generalizada y subida de temperaturas

Para este miércoles, 1 de octubre, traerá consigo una mejoría clara del tiempo. Se espera un cielo poco nuboso o despejado en general, con algunas brumas y bancos de niebla matinales en zonas llanas de Cuenca y Albacete.

No se descarta algún chubasco aislado en el sureste de Albacete durante la tarde, aunque con baja probabilidad. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente en toda la región, sobre todo en áreas del Sistema Ibérico, mientras que las máximas continuarán en ascenso.

Los valores más altos se registrarán en Toledo con 27 °C seguidos de Guadalajara, Cuenca y Ciudad Real con 26 °C y Albacete con 25 °C. Las mínimas bajarán hasta los 10 °C en Cuenca y rondarán los 12 °C en el resto.

Tiempo plenamente estable y más calor

De cara a este jueves, 2 de octubre, se consolidará el tiempo estable con cielos despejados en toda Castilla-La Mancha. Las únicas excepciones serán algunas brumas o nieblas matinales en el extremo sureste.

Las temperaturas seguirán subiendo, acercándose a valores propios del inicio del otoño cálido en la región. Toledo alcanzará los 29 °C, Guadalajara 28 °C y el resto de provincias llegarán a los 27 °C. Las mínimas oscilarán entre los 8 °C en Cuenca y los 12 °C en Ciudad Real y Toledo.