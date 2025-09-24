Otoño a más de 30 grados: el calor regresa a partir de este día a Castilla-La Mancha

El tiempo en Castilla-La Mancha se mantendrá estable y con tendencia al ascenso térmico durante los próximos días. Tras un inicio de semana marcado por brumas, nieblas y nubosidad baja en algunas zonas, la región vivirá una transición hacia temperaturas más altas y cielos en general poco nubosos, especialmente de cara al fin de semana, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este miércoles, 24 de septiembre, el cielo estará cubierto por nubes altas en buena parte de la comunidad, aunque por la mañana habrá presencia de nubosidad baja acompañada de brumas y nieblas en el este y sureste, especialmente en zonas altas de Albacete. A medida que avance el día, se sumarán algunas nubes medias dispersas en el sureste. Se prevén heladas débiles en cumbres de la Ibérica, especialmente en Cuenca. El viento soplará flojo, con componente sur en Albacete y de este o nordeste en el resto de provincias.

Las temperaturas mínimas subirán en la provincia albaceteña y apenas variarán en el resto, mientras que las máximas tenderán al alza, aunque con cambios poco significativos. Las temperaturas máximas alcanzarán los 24 grados en Albacete y Ciudad Real, 23 en Toledo y 22 en Cuenca y Guadalajara. En cuanto a las mínimas, se esperan 10 grados en Albacete, 9 en Ciudad Real, 7 en Toledo y Guadalajara, y 4 grados en Cuenca.

La jornada de este jueves, 25 de septiembre, se mantendrá el tiempo estable con cielos poco nubosos y presencia de nubes altas, además de algunas bajas matinales en el este y sureste. Las brumas y bancos de niebla seguirán siendo frecuentes a primeras horas en áreas elevadas. El viento será flojo, con predominio del este por la mañana y del oeste por la tarde, especialmente en el sureste, donde podría haber rachas más intensas.

Las temperaturas mínimas subirán en la provincia de Cuenca y se mantendrán estables en el resto; las máximas, por su parte, continuarán con una ligera tendencia al ascenso. El mercurio marcará máximas de 26 grados en Toledo y Ciudad Real, 25 en Albacete y 23 en Guadalajara y Cuenca, con mínimas que oscilarán entre los 7 y los 10 grados en función de la zona.

Repunte térmico para el fin de semana

Ya el viernes, 26 de septiembre, el tiempo se mantendrá poco nuboso, aunque no se descarta la aparición de nubes bajas a primeras horas en el este y sureste, acompañadas de nieblas o brumas locales. Durante el día aumentará la presencia de nubes medias y altas, anticipando un cambio atmosférico más templado. El viento será flojo y variable, con predominio de la componente oeste durante las horas centrales.

Las temperaturas máximas subirán en la mayoría de las provincias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable. Ese día se espera que los termómetros alcancen hasta 28 grados en Toledo, Cuenca y Ciudad Real, 26 en Guadalajara y 25 en Albacete. Las mínimas también repuntarán ligeramente, con valores que rondarán los 9-11 grados en general.

Durante este sábado, 27 de septiembre, los cielos presentarán intervalos de nubes altas, que con el paso de las horas tenderán a cubrirse más por la llegada de nubes medias y altas. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ascenso ligero, sobre todo en las mínimas. Se espera una jornada seca y muy estable, perfecta para actividades al aire libre. El viento será flojo con predominio del oeste en las horas centrales.

Día más cálido de la semana

Las máximas del sábado alcanzarán los 29 grados en Toledo, Ciudad Real y Albacete, mientras que en Cuenca y Guadalajara rondarán los 27. Las mínimas subirán ligeramente, con 12 grados en Cuenca y Ciudad Real, y 11 grados en el resto.

El domingo será el día más cálido de la semana. Las temperaturas máximas subirán de forma notable, alcanzando los 32 grados en Toledo, 30 en Ciudad Real, 29 en Albacete y Guadalajara, y 28 en Cuenca. Las mínimas también serán más suaves, con valores que oscilarán entre 12 y 15 grados, dependiendo de la provincia. Será una jornada de ambiente casi veraniego, con cielos despejados o con algunas nubes altas y sin fenómenos meteorológicos adversos.