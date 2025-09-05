Bolt, bajo la lupa por operar de forma "ilegal" con VTC dentro de Toledo

El sector del taxi en Toledo ha alzado la voz contra la empresa Bolt, que desde finales de agosto ha comenzado a operar con vehículos de transporte con conductor (VTC) en la ciudad. Los taxistas aseguran que estos coches, fácilmente reconocibles por su color verde, están prestando servicios dentro del término municipal, lo cual consideran "completamente ilegal".

Según explican desde el gremio, las licencias con las que cuenta Bolt están limitadas exclusivamente al transporte interurbano, es decir, entre distintas localidades. Sin embargo, han detectado que estos vehículos están realizando trayectos con inicio y destino dentro de Toledo, algo reservado exclusivamente a los taxis locales.

Ante la preocupación por la situación se ha pronunciado un taxista en la ciudad de Toledo, Juan Gamero, quien ha asegurado en declaraciones recogidas por la cuenta de Instagram @ser0noser que los VTC de Bolt están recogiendo pasajeros directamente en la vía pública, lo que supone una "invasión directa" del trabajo que tradicionalmente realizan los taxistas.

"Los taxis siempre se rigen a las tarifas que nos marca el Ayuntamiento o el municipio de cada comunidad. Tenemos que mantener las tarifas que nos establecen y estas plataformas pueden trabajar a demanda. Si hay un evento grande en Toledo y Bolt decide incrementar los precios en su tarifa no hay nada que lo regule", ha declarado, al tiempo que pedía la intervención de las autoridades competentes.

En respuesta a estas denuncias, la Policía Local ha abierto ya más de quince expedientes sancionadores a los vehículos implicados, tras comprobar que no respetan los límites de su autorización. Cada infracción podría conllevar multas de hasta 4.000 euros. Además, el Ayuntamiento ya ha enviado una comunicación oficial a la empresa, recordando que su actividad dentro de Toledo vulnera la normativa regional vigente.

Mientras los 86 titulares de licencias de taxi en la ciudad preparan una reunión para coordinar una estrategia común, también han solicitado encuentros con responsables de la Junta de Castilla-La Mancha, incluyendo a la directora general de Transportes, Lucía Balmaseda, y al consejero de Fomento, Nacho Hernando.

A pesar de la tensión, desde la Asociación Local de Taxis llaman a la calma y piden actuar con paciencia y profesionalidad, evitando cualquier tipo de confrontación. No obstante, lamentan el comportamiento de algunos conductores de VTC, a quienes acusa de provocar con gestos ofensivos y de merodear por zonas reservadas a los taxis.