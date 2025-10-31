Tres menores y un hombre, heridos en una colisión entre dos turismos y una furgoneta en una carretera de Albacete

Cuatro personas han resultado heridas este viernes tras producirse un accidente de tráfico en la A-30, a la altura de la localidad albaceteña de Hellín.

Los heridos son dos niñas de 4 y 11 años, un niño de 6 años y un hombre 44 años, que han sido atendidos por una UVI y traslados por una ambulancia de soporte vital al hospital de Hellín.

El suceso se ha producido en el kilómetro 69 sobre las 12.32 horas, a causa de una colisión entre dos turismos y una furgoneta, según han informado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Hasta el lugar de los hechos ha acudido también la Guardia Civil y mantenimiento de carreteras.