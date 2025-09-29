El calendario laboral de Castilla-La Mancha para lo que queda de 2025: puentes y festivos que debes tener en cuenta

Entramos en la recta final de 2025 y, aunque el verano ha quedado atrás, Castilla-La Mancha todavía tiene varios días libres que pueden aprovecharse para desconectar o hacer una escapada. Este año, una de las fechas más señaladas fue el Corpus Christi, que se celebró el pasado 19 de junio en jueves, lo que permitió a muchos disfrutar de un puente aprovechando el viernes.

Sin embargo, para el festivo del 12 de octubre, Día de la Hispanidad, la Junta ha decidido mantenerlo en domingo, por lo que no habrá puente largo ni día de descanso adicional ese fin de semana.

De cara a los meses que quedan, los días festivos en Castilla-La Mancha que quedan por llegar son el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y el 6 de diciembre, Día de la Constitución. Ambos caerán en sábado, así que no supondrán puente, aunque sí serán días de descanso oficial para toda la región.

El 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, será un lunes, lo que permitirá hacer un puente corto y alargar el fin de semana. Y, para cerrar el año, el 25 de diciembre, Navidad, cae en jueves, brindando otro día para desconectar antes de acabar el año.

En total, Castilla-La Mancha cuenta con una docena de festivos oficiales en 2025, todos de carácter retribuido y no recuperable. Así que, aunque queden pocos puentes largos, aún hay margen para planificar descansos y disfrutar de estos días en familia o viajando.