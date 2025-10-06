Del calor al fresco: las temperaturas se desploman en Castilla‑La Mancha a partir de este día

Castilla-La Mancha arranca la semana con una clara tendencia al calor, especialmente en zonas como Guadalajara o Ciudad Real. Un ambiente que cambiará de cara al fin de semana, para cuando se espera un alivio térmico, con un descenso generalizado de las temperaturas y más movimiento en el cielo, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet),

Durante este lunes, 6 de octubre, las temperaturas máximas se dispararán especialmente en las Parameras de Molina, mientras el cielo permanecerá poco nuboso con algunas nubes altas. En el sur de Cuenca y en Albacete, podrían formarse nubes bajas al amanecer y al caer la tarde que se disiparán a lo largo del día; incluso podrían arroparse de niebla en zonas elevadas.

Por la mañana no se descartan lluvias débiles y dispersas en el sur de Albacete, sobre todo en la Sierra de Alcaraz. El viento soplará flojo del este, con momentos moderados al principio que luego girarán a variable

Las mínimas descenderán en buena parte de la región, salvo en Albacete, y las máximas subirán en Guadalajara -con aumento significativo en las Parameras- mientras que bajarán algo en el sureste de Cuenca y en Albacete. Las máximas se situarán en 29 °C en Ciudad Real, 28 °C en Toledo, 26 °C en Guadalajara, 25 °C en Cuenca y 24 °C en Albacete, mientras que las mínimas oscilarán entre 7 °C en Cuenca y 13 °C en Guadalajara y Ciudad Real.

La jornada de este martes, 7 de octubre, despertará con cielos despejados salpicados por nubes altas y posibles brumas matinales en el sur de Cuenca y Albacete. Las temperaturas seguirán al alza de forma ligera, especialmente en Ciudad Real, y los vientos permanecerán flojos y variables. Las máximas llegarán a 30 °C en Toledo y Ciudad Real, con mínimas entre 10 y 14 °C según la zona.

Para este miércoles, 9 de octubre, el sol ganará terreno aunque surgirán nubes de evolución durante la tarde. Se esperan chubascos aislados o tormentas especialmente en Albacete, el este de Cuenca y zonas montañosas de Guadalajara y Toledo. Las noches ganarán algo de calor, y las jornadas se mantendrán cálidas, con máximas cercanas a 29 °C en la mayoría de las provincias.

Descenso de las máximas

El jueves 8 de octubre traerá más nubosidad media y alta, y en Albacete también posibles nubes bajas con nieblas matinales. Las tormentas se concentrarán en el sureste y en gran parte de Cuenca, intensificándose por la tarde. En amplias zonas, como Guadalajara o el valle del Tajo, podrían evitarse las lluvias. Las temperaturas máximas bajarán de forma generalizada, con descensos más acusados en el sur de Albacete.

De cara a este viernes, 10 de octubre, el calor dará tregua. Las máximas se situarán entre 21 °C en Albacete y 25 °C en Guadalajara y Toledo. En cuanto a las mínimas, estas irán desde los 8 a 14 °C.

Comienzo del fin de semana

El fin de semana arrancará este sábado, 11 de octubre, con un ambiente claramente otoñal. Continuará el descenso notable de las temperaturas máximas en gran parte del territorio. Albacete no superará los 20 °C, mientras que Toledo registrará la máxima más alta con 25 °C. En Guadalajara se esperan 24 °C y en Cuenca y Ciudad Real, alrededor de 23 °C.

Las mínimas también se mantendrán frescas. Ciudad Real amanecerá con 13 °C, Albacete y Toledo con 12 °C, Guadalajara con 11 °C y Cuenca será la más fría, con apenas 8 °C.