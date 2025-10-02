¿Lloverá este fin de semana en Castilla-La Mancha? Este es el tiempo que hará según la Aemet

Castilla-La Mancha vivirá los próximos días bajo una situación meteorológica estable, en la que predominarán cielos mayoritariamente despejados o velados por nubes altas y temperaturas agradables, propias del inicio del otoño.

Según la Agencia Estatal de meteorología (Aemet) este jueves, 2 de octubre, se espera un ambiente poco nuboso o despejado, aunque con algo de evolución diurna en zonas altas del sur y la aparición de nubosidad alta en el norte al final del día. Las brumas y bancos de niebla matinales podrían hacer acto de presencia en la Mancha albaceteña y conquense, así como en los Campos de Hellín y el corredor de Almansa.

Las temperaturas máximas serán similares a las registradas durante los días anteriores, con valores de hasta 29 grados en Toledo, 28 en Guadalajara, 27 en Ciudad Real y Cuenca, y 26 en Albacete. Las mínimas oscilarán entre los 13 grados en Toledo y los 10 en Guadalajara y Cuenca, subiendo ligeramente en zonas de los Montes de Toledo.

La jornada de este viernes, 3 de octubre, estará protagonizada por cielos velados por nubes altas. Se repetirán las brumas matinales en la Mancha oriental, aunque menos persistentes. Las temperaturas máximas subirán ligeramente en áreas como los Campos de Hellín y el corredor de Almansa, mientras que las mínimas lo harán en las zonas más altas de Guadalajara. En el resto de la región, se mantendrán sin grandes cambios.

De esta forma, las máximas alcanzarán los 29 grados en Toledo, 28 en Ciudad Real, 27 en Guadalajara y Albacete, y 26 en Cuenca. Por su parte, las mínimas se situarán entre los 11 y los 14 grados, siendo Toledo la provincia con los valores más suaves.

Intervalos de nubes y ascenso de temperaturas

El fin de semana arrancará este sábado, 4 de octubre, con intervalos de nubes altas que tenderán a desaparecer conforme avance el día. Las temperaturas seguirán en ligero ascenso, dejando valores de hasta 30 grados en Toledo y 29 en Guadalajara y Ciudad Real. Las mínimas también subirán ligeramente, con 15 grados en Toledo y valores entre 12 y 14 grados en el resto del territorio.

Para este domingo, 5 de octubre, se espera un aumento de la nubosidad alta, con algunas nubes medias por la tarde. Las temperaturas descenderán ligeramente en buena parte de la región, salvo en Ciudad Real, donde podrían subir levemente. Las máximas rondarán los 28-29 grados en la mayoría de provincias y las mínimas oscilarán entre los 12 y los 15 grados.