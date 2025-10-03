El 'veroño' se alarga en Castilla-La Mancha: las zonas donde el termómetro llegará a 30 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un fin de semana de tiempo estable en Castilla-La Mancha y temperaturas agradables, con cielos mayoritariamente despejados y algunas nieblas matinales que podrían aparecer en zonas altas. El ambiente será tranquilo en general, aunque a partir del lunes podrían darse algunas lluvias débiles en el este de la región.

Este viernes, 3 de octubre, los cielos estarán velados por nubes altas, con intervalos de nubes bajas al sureste durante la madrugada, acompañadas de brumas y bancos de niebla. A última hora del día, aumentará la nubosidad media en el nordeste. El viento será flojo y variable, tendiendo a componente oeste hacia el mediodía.

Las temperaturas apenas variarán, aunque se espera un ligero ascenso de las mínimas en zonas de montaña de Guadalajara, y un aumento de las máximas en el sureste de Albacete. Se alcanzarán 30 °C en Toledo, 29 °C en Ciudad Real, Guadalajara y Albacete, y 27 °C en Cuenca. Las mínimas oscilarán entre 10 °C en Albacete y 13 °C en Ciudad Real y Toledo.

Durante este sábado, 4 de octubre, predominarán los cielos velados por nubes altas, que desaparecerán progresivamente a lo largo de la tarde, dando paso a un ambiente totalmente despejado. Las temperaturas se mantendrán estables o en ligero ascenso, tanto en las mínimas como en las máximas.

Se esperan de nuevo 30 °C en Toledo, 29 °C en Ciudad Real y Guadalajara, y 28 °C en Cuenca y Albacete. Las mínimas se moverán entre 11 y 13 °C en la mayor parte del territorio. El viento seguirá siendo flojo y variable, con predominio del oeste a partir de la mañana.

Descenso de las máximas

El domingo 5 de octubre amanecerá con cielos poco nubosos o despejados, aunque no se descartan intervalos de nubes bajas con niebla en zonas altas del nordeste, que también podrían aparecer por la noche en Albacete y el sur de Cuenca. Además, durante la tarde podría desarrollarse nubosidad de evolución en la Ibérica conquense. El viento será en general flojo y variable, tendiendo por la noche a componente este, con rachas moderadas en La Mancha.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin grandes cambios, con ligeros ascensos en áreas montañosas del nordeste. En cambio, las máximas bajarán en la mitad oriental, especialmente en Guadalajara, donde el descenso será más acusado. Se prevén 28 °C en Ciudad Real, 27 °C en Toledo y Albacete, 25 °C en Cuenca y 23 °C en Guadalajara. Las mínimas oscilarán entre 9 °C en Cuenca y 14 °C en Toledo.

Próxima semana

La jornada del próximo lunes, 6 de octubre, comenzará con más nubosidad en el este de la región, especialmente en Albacete y Cuenca, donde se espera nubosidad baja persistente, más notable en el sur albaceteño, donde podrían producirse lluvias débiles durante las horas centrales del día.

También se formarán brumas y nieblas matinales y nocturnas en zonas altas de la Serranía conquense y en el este de Albacete. Las temperaturas mínimas descenderán en Guadalajara, subirán en La Mancha y no cambiarán mucho en el resto. El viento será flojo de componente este, con intervalos moderados en La Mancha, y tenderá a ser variable en Guadalajara a lo largo del día.

Las máximas subirán en el nordeste, pero bajarán en Albacete y gran parte de Cuenca. Los termómetros marcarán hasta 28 °C en Ciudad Real, 27 °C en Toledo, 25 °C en Guadalajara y 24 °C en Albacete y Cuenca, mientras que las mínimas irán desde los 7 °C en Cuenca hasta los 19 °C en Toledo.