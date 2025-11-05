Cuatro personas heridas tras caer su turismo por un terraplén en una carretera de Ciudad Real

Un grave accidente en Almodóvar del Campo (Ciudad Real) ha dejado este martes a cuatro personas heridas, entre ellas dos menores de edad, después de que el turismo en el que viajaban se saliera de la vía y cayera posteriormente por un terraplén.

De los cuatro afectados, una mujer de 42 años y una chica de 15 resultaron heridas graves, por lo que fueron derivados al Hospital General de Ciudad Real, la primera en un helicóptero sanitario y la segunda por una UVI.

Los hechos se produjeron a las 20.26 horas de este martes, a la altura del kilómetro 124 de la N-420, según ha informado el Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Estas mismas fuentes han trasladado que al hospital también acudieron un hombre de 44 años y una niña de 8, en este caso por ambulancia de soporte vital.

En el operativo desplegado a raíz de estos hechos participaron medios sanitarios, así como un médico de urgencias, Guardia Civil y los bomberos de Puertollano, quienes se encargaron de liberar a los heridos del vehículo.

De las vías más peligrosas

Según los datos de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), la N-420 se encuentra como uno de los siete tramos de cuatro vías del Estado que atraviesan la provincia de Ciudad Real y que aparecen entre las más peligrosas de todo el país tras registrar que su índice de peligrosidad es diez veces superior a la media nacional.

Esta carretera, que cruza la provincia desde Fuencaliente a Pedro Muñoz, es la más conflictiva. La AEA identifica en esta vía hasta cinco puntos "calientes"', en los que se han contabilizado diez accidentes con víctimas y 16 personas afectadas.

Los tramos más peligrosos de la N-420 se sitúan en los kilómetros 163 y 165. Otros tramos conflictivos, ambos próximos a Fuencaliente, son el 118 y el 102. En este último el tráfico es intenso, con más de 1.500 vehículos circulando a diario por este punto.