Sucesos
Cuatro personas heridas tras caer su turismo por un terraplén en una carretera de Ciudad Real
Todos los afectados, dos de ellos menores de edad, han sido trasladados al Hospital General de Ciudad Real
Un grave accidente en Almodóvar del Campo (Ciudad Real) ha dejado este martes a cuatro personas heridas, entre ellas dos menores de edad, después de que el turismo en el que viajaban se saliera de la vía y cayera posteriormente por un terraplén.
De los cuatro afectados, una mujer de 42 años y una chica de 15 resultaron heridas graves, por lo que fueron derivados al Hospital General de Ciudad Real, la primera en un helicóptero sanitario y la segunda por una UVI.
Los hechos se produjeron a las 20.26 horas de este martes, a la altura del kilómetro 124 de la N-420, según ha informado el Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.
Estas mismas fuentes han trasladado que al hospital también acudieron un hombre de 44 años y una niña de 8, en este caso por ambulancia de soporte vital.
En el operativo desplegado a raíz de estos hechos participaron medios sanitarios, así como un médico de urgencias, Guardia Civil y los bomberos de Puertollano, quienes se encargaron de liberar a los heridos del vehículo.
De las vías más peligrosas
Según los datos de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), la N-420 se encuentra como uno de los siete tramos de cuatro vías del Estado que atraviesan la provincia de Ciudad Real y que aparecen entre las más peligrosas de todo el país tras registrar que su índice de peligrosidad es diez veces superior a la media nacional.
Esta carretera, que cruza la provincia desde Fuencaliente a Pedro Muñoz, es la más conflictiva. La AEA identifica en esta vía hasta cinco puntos "calientes"', en los que se han contabilizado diez accidentes con víctimas y 16 personas afectadas.
Los tramos más peligrosos de la N-420 se sitúan en los kilómetros 163 y 165. Otros tramos conflictivos, ambos próximos a Fuencaliente, son el 118 y el 102. En este último el tráfico es intenso, con más de 1.500 vehículos circulando a diario por este punto.
