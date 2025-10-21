Un despiste provoca que un coche se quede encajonado en un barrio de Cuenca

El conductor de un coche ha quedado encajado con su vehículo tras acceder por error a una calle peatonal del barrio de La Paz en Cuenca. El coche ha quedado atrapado entre los muros que flanquean la vía.

El suceso se ha producido en la mañana de este martes a causa de un despiste por parte del conductor, según ha informado la Policía Local a través de Instagram.

Afortunadamente, el incidente no ha causado daños personales ni heridos, aunque ha servido para recordar la importancia de prestar atención a la señalización y respetar las zonas peatonales.