Detenida una falsa vidente por estafar 70.000 euros a una mujer con la promesa de una curación milagrosa

La Policía Nacional ha detenido en Castilla-La Mancha a una mujer acusada de cometer un fraude espiritual que supera los 70.000 euros, La detenida contactó con su víctima a través de internet, aprovechando su situación de vulnerabilidad emocional y médica, y le prometió una curación milagrosa para el cáncer de pecho y útero.

La supuesta sanadora construyó una relación de confianza manipulada, imponiendo pagos periódicos por sesiones de sanación completamente falsas. La víctima, desesperada, llegó a solicitar múltiples préstamos para costear los tratamientos inexistentes.

Las investigaciones revelan un patrón de conducta criminal basado en manipulación psicológica y coacciones sistemáticas. La detenida amenazaba a la víctima con graves consecuencias personales si interrumpía los pagos, lo que evidencia una táctica premeditada de sometimiento.

Los agentes continúan investigando para determinar el alcance total de la estafa, identificar otras posibles víctimas y desmantelar por completo esta red de engaño. La causa sigue abierta.