Detienen a uno de los dos hermanos que usaron el 'mataleón' para robar a una mujer en un pueblo de Toledo

La Guardia Civil ha detenido a uno de los dos hermanos implicados en un robo con violencia a una mujer en la urbanización El Señorío de Illescas, en la localidad toledana de Illescas.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima se disponía a entrar en su domicilio y fue atacada por sorpresa mediante el método del 'mataleón', una técnica de estrangulamiento por la espalda.

El suceso fue comunicado al Centro Operativo Complejo (COC) de la Comandancia de Toledo, activando de inmediato al Área de Investigación de la Guardia Civil de Illescas, que se hizo cargo del caso.

Con el apoyo de patrullas uniformadas del Puesto Principal de la localidad, los agentes comenzaron las labores para identificar a los autores y localizar el vehículo en el que habían huido.

Tras varias gestiones, se logró identificar tanto el coche como a los dos presuntos responsables, que resultaron ser hermanos. Uno de ellos ha sido detenido y puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Illescas.

La Guardia Civil continúa con la investigación para dar con el paradero del segundo implicado, actualmente en busca y captura.