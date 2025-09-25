Detenido el conductor ebrio que mató a un motorista tras conducir en sentido contrario en la A-5

Agentes de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial de la Guardia Civil de Toledodetuvieron el pasado 5 de septiembre a un conductor que circuló durante casi dos kilómetros en sentido contrario por la autovía A-5, provocando un grave accidente múltiple.

Los hechos ocurrieron sobre las 23.30 horas del 30 de agosto, a la altura del kilómetro 86 de la autovía Madrid-Badajoz (A-5), en sentido creciente, dentro del término municipal de Torrijos (Toledo). El vehículo, que circulaba en dirección contraria, colisionó frontalmente con otro, desencadenando un siniestro en el que se vieron implicados un total de cuatro vehículos.

Como consecuencia del accidente, falleció un motorista de 30 años. Además, otras tres personas resultaron heridas: dos de ellas de gravedad y una con lesiones leves, que fue atendida en el lugar. Los daños materiales en los vehículos implicados fueron también muy considerables.

El conductor responsable del siniestro arrojó resultado positivo en alcohol y drogas, y ha sido detenido como presunto autor de los delitos de homicidio por imprudencia, lesiones, conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida y otro por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y drogas.

Podría enfrentarse a una pena de hasta 9 años y 6 meses de prisión, además de la retirada del permiso de conducir por un máximo de 16 años.