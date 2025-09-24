Libertad provisional para el cura de Toledo detenido por llevar drogas en Torremolinos

El Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos ha acordado la puesta en libertad provisional del sacerdote toledano detenido el pasado lunes 22 de septiembre por posesión de diversas sustancias estupefacientes.

Tras ser puesto a disposición judicial, se acogió a su derecho a no declarar, y el juez decidió que podía continuar el proceso fuera de prisión, aunque deberá comparecer ante la autoridad judicial siempre que sea requerido.

El sacerdote, canónigo magistral de la catedral de Toledo, está investigado por un presunto delito contra la salud pública relacionado con la tenencia de varias drogas, cuyas cantidades superaban el límite legal permitido para consumo personal.

La causa continúa abierta y está pendiente del análisis de las sustancias incautadas por la Policía Nacional durante su detención en un apartamento vacacional en Torremolinos, donde se encontraba acompañado de varios jóvenes.

El Arzobispado de Toledo, tras conocer los hechos, ha expresado su profunda lamentación por la situación y ha condenado cualquier conducta delictiva que pudiera haber cometido el sacerdote. Además, ha anunciado la apertura de una investigación interna y ha confirmado que el cura ha sido apartado cautelarmente del ejercicio de su ministerio mientras se desarrolla el proceso judicial.

La libertad provisional otorgada permitirá que el canónigo pueda afrontar el procedimiento judicial sin estar en prisión, aunque bajo la obligación de comparecer ante el juzgado en todas las convocatorias que se le indiquen. El caso sigue bajo investigación tanto por parte de la justicia ordinaria como de la institución eclesiástica.