Ernesto Sevilla, en la intimidad: tres sonados amores con famosas y mucho humor

Ernesto Sevilla y su inseparable compañero de aventuras profesionales y personales, Joaquín Reyes, acuden una vez más a ‘El Hormiguero’. Lo hacen para promocionar su última película, ‘sin cobertura’ y, de paso, añadir más humor al exitoso programa de Antena 3. Una nueva oportunidad, además, para conocer un poco mejor a los protagonistas, pues son muchas las ocasiones en las que el presentador les roba alguna que otra píldora íntima a sus invitados estrella, especialmente a aquellos más celosos de su intimidad, como es el caso de estos dos humoristas.

Ernesto Sevilla, una familia humilde y tres grandes amores

El cómico comenzó a robar carcajadas desde su Albacete natal y es que pronto descubrió que tenía un don para hacer reír. Nació el 16 de mayo de 1978, por lo que echando cuentas ya ha soplado las 47 velas en su tarta de cumpleaños. Y sigue pidiendo deseos, aunque bien podría creerse que ha cumplido todos sus sueños.

Ernesto Sevilla (izda.) y Joaquín Reyes, ayer, en el encuentro con la Prensa antes de la 32ª edición de los Goya larazon

Ya ha dibujado cómo es su familia, siendo el pequeño de tres hermanos. La mayor Carmen y su melliza Josefina, que es dentista. Por quince minutos terminó siendo el pequeño de la familia. Sus padres siempre se han dedicado a la enseñanza, pero él tenía las miras puestas en el cine y, especialmente, en el humor. Pese a todo, parece que cuenta con el apoyo incondicional de su familia, a quienes les encanta que les nombre en sus monólogos y quienes incluso han participado con cameos en algunas de sus producciones. Pero hay mucho más allá de su faceta profesional, aunque él trate de desviar la atención.

Ahora mismo se desconoce si el corazón de Ernesto Sevilla está ocupado o si es un hombre soltero. Sobre esto no dice ni ‘mu’. Ahora bien, no siempre ha logrado mantener la atención mediática lejos de sus conquistas, pues algunas de ellas eran muy conocidas. La primera que logró copar titulares y salir del celo con el que mide sus pasos fue Natalia Verbeke. Mantuvieron una relación entre 2006 y 2008, pero más allá de algunas fotos de sus citas y románticos paseos no se ha sabido mucho más de su idilio.

Después Ernesto Sevilla logró escapar de los objetivos de los paparazzi, hasta que otra famosa hizo nido en su corazón. Se trata de la reportera que alcanzó gran popularidad gracias a su paso por el programa ‘Sé lo que hicisteis’, Berta Collado. Se les cazó juntos en 2010, aunque no se logró fijar el comienzo y el final de su historia de amor. Pero el más mediático de todos sus romances fue el que protagonizó junto aPatricia Conde, en 2015, a pesar que duró escasos cuatro meses. Tenían distintos planes de vida y terminaron en buenos términos. Desde entonces no se le ha vuelto a ver en compañía de otra mujer, al menos no en el sentido romántico, pues ha sabido cubrir muy bien sus pasos para que la prensa no le siga.