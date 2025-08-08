Un incendio en un restaurante de Tomelloso obliga a desalojar el local y deja dos intoxicados

Una emergencia sacudió en la noche de este jueves la estación de autobuses de Tomelloso, donde un incendio en la campana extractora de un restaurante provocó el desalojo del local y el traslado al hospital de dos personas afectadas por inhalación de humo.

El suceso se dio a las 21.06 horas, según fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, que movilizó de inmediato a los bomberos, la Guardia Civil y la Policía Local.

Los afectados, dos hombres de 22 y 40 años, recibieron atención médica in situ por parte de un médico de urgencias y fueron trasladados en ambulancia al Hospital de Tomelloso para continuar con su valoración y tratamiento.