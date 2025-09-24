Fallece Gloria Merino, Hija Adoptiva de Castilla-La Mancha y figura clave del arte español del siglo XX

La reconocida pintora Gloria Merino ha fallecido a los 95 años, dejando tras de sí una huella profunda en el arte manchego y español del siglo XX. Nacida en Jaén en 1930 y vinculada desde pequeña a Malagón (Ciudad Real), Merino encontró en La Mancha la inspiración para crear un estilo único, que mezcla el realismo expresionista con toques cubistas y un uso vibrante del color cercano al fauvismo.

Su obra, reconocida tanto en España como internacionalmente, capturó con gran fuerza la esencia de los paisajes y la vida manchega, elevando la identidad regional a una dimensión universal. A lo largo de su vida, recibió numerosos reconocimientos, destacando su nombramiento como hija adoptiva de Castilla-La Mancha en mayo de 2025, un merecido homenaje que reconocía su contribución cultural y su papel como embajadora del arte manchego.

Además, en 2021 fue homenajeada por la Consejería de Igualdad durante el Día Internacional de las Mujeres, poniendo en valor su trayectoria como referente tanto artístico como personal.

Las obras de Gloria Merino forman parte de importantes colecciones en museos de renombre, como el Museo Nacional de Arte Contemporáneo, el Museo Reina Sofía de Madrid y la Hispanic Society of America en Nueva York.

Homenaje en Malagón

En Malagón, localidad que la vio crecer y donde donó gran parte de su obra, se inauguró el Museo Gloria Merino el pasado año en el Centro Cultural Santa Teresa, un espacio dedicado a preservar y difundir su legado. La artista también cuenta con una calle que lleva su nombre desde 1977, un reflejo del cariño y respeto de su comunidad.

El Ayuntamiento de Malagón ha expresado su pesar por la pérdida de una de sus vecinas más ilustres y ha anunciado que las banderas del Consistorio ondearán a media asta en señal de duelo. Asimismo, ha comunicado que, junto con la Diputación de Ciudad Real y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, trabajará para dar la relevancia que merece tanto al museo como a la figura de Gloria Merino.

Para mantener viva su inspiración, el Consistorio también ha creado el Memorial de Pintura 'Gloria Merino', un certamen anual que rendirá homenaje a la artista y promoverá la creatividad en su nombre.

Condolencias de Page

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, también ha querido rendir homenaje a la artista a través de sus redes sociales. En un mensaje publicado en X, ha lamentado profundamente su fallecimiento, destacando que Gloria Merino fue "una de las grandes referentes del arte manchego y universal".

García-Page ha recordado su reciente nombramiento como Hija Adoptiva de Castilla-La Mancha y ha subrayado que supo "pintar con alma la identidad de esta tierra y llevarla al mundo". El presidente ha enviado su "cariño a sus seres queridos" en este momento de duelo.