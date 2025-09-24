Page celebra la “derrota” contra el acuerdo PSOE-Junts y pide un texto “bien negociado” para la gestión de la inmigración

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha celebrado este miércoles la "derrota" sufrida en el Congreso por el acuerdo entre PSOE y Junts, que pretendía delegar a Cataluña la competencia estatal en la gestión de la inmigración.

Aunque ha reconocido que hay aspectos que "deberían haber salido", ha pedido al Gobierno central que presente de nuevo un texto, pero esta vez "bien negociado, bien pactado, probablemente mejor con el primer partido de la oposición, para poder sacar adelante las iniciativas que son indiscutiblemente positivas para todos".

Durante su intervención en la apertura de la II Cumbre de Comunidades Energéticas UNEF, celebrada en el Palacio de Congresos de Toledo, García-Page ha señalado que "hay días en la política española en los que lo mejor es celebrar una derrota. Yo celebro la de ayer particularmente".

El Congreso rechazó este martes la tramitación de la Proposición de Ley conjunta de PSOE y Junts para transferir a Cataluña la gestión de la inmigración. El rechazo contó con los votos en contra de PP, Vox, Podemos, UPN y dos miembros del grupo plurinacional de Sumar, socio minoritario del Gobierno, como estaba previsto.