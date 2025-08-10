La mejor película del siglo XXI para miles de cinéfilos: un duelo entre DiCaprio y Damon que hizo historia en los Oscar

Martin Scorsese llevaba más de 30 años en la élite del cine, pero el Oscar parecía resistírsele. Fue esta película del año 2006 la que rompió esa racha, otorgándole por fin el reconocimiento que muchos creían más que merecido. No lo hizo con un drama pausado ni con una película de autor intimista, sino con un thriller policíaco cargado de tensión y con un elenco de estrellas que difícilmente verás en una sola producción.

Basada en la joya del cine hongkonés Internal Affairs, más que un remake es una reinterpretación con la marca Scorsese. Un relato donde las dobles vidas, la corrupción y la desconfianza se convierten en el motor de la trama. En Rotten Tomatoes ostenta un impresionante 91% de críticas positivas y un 94% de aprobación del público, y en FilmAffinity figura entre los títulos más valorados de este siglo. Y todo esto con la curiosidad de que Jack Nicholson estuvo a punto de rechazar su papel como Frank Costello, hasta que el propio Scorsese, junto a Leonardo DiCaprio, lo convencieron para que aceptara... y hasta acabó aportando líneas de diálogo propias.

Dos topos, una ciudad y un juego donde nadie es quien parece

La trama sigue a Billy Costigan (Leonardo DiCaprio), un joven agente de policía con un pasado complicado, que acepta infiltrarse en la organización del temido Frank Costello (Jack Nicholson) como un acto de redención. Ganarse su confianza significa vivir al filo del peligro: rodeado de criminales, midiendo cada palabra y renunciando a su vida y a su identidad. Pero lo que Billy no sabe es que en el departamento también hay un topo de la mafia: Colin Sullivan (Matt Damon), criado bajo la protección de Costello y con acceso privilegiado a las investigaciones policiales.

Mientras la policía intenta derribar al capo y la mafia busca limpiar sus huellas, ambos hombres se ven atrapados en un juego de espejos donde cada pista puede ser una trampa. El suspense crece con cada minuto, las sospechas se multiplican y el espectador se convierte en testigo de un duelo que no admite empate. Como siempre, no vamos a hacerte ningún spoiler que te arruine la película, solo te diremos que la tensión culmina en un desenlace tan inesperado como demoledor, que además deja claro que en este mundo nadie sale indemne.

Cinéfilos y cinéfilas, no haber visto a estas alturas 'Infiltrados' (The Departed) tiene delito, pero afortunadamente todo tiene solución en la era del streaming. Se encuentra en Prime Video y Netflix, disponible para cualquier usuario con suscripción, y lo único que te vamos a pedir es que prestes la atención que se merece. Son 2 horas y casi 30 minutos de puro cine.