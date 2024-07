García-Page sobre Lamine Yamal: "Salvo unos miserables, todo un país nos alegramos de los éxitos de un menor de edad de origen magrebí"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha pronunciado tras la polémica que se ha creado alrededor del país de origen del joven futbolista de la Selección Española de Fútbol y del F.C. Barcelona, Lamine Yamal.

"Salvo la gente mas miserable con un odio incomprensible a las alturas de siglo en la que nos encontramos, es paradójico como todo un país celebre los éxitos de un menor de origen magrebí y también hispanoamericano que además es menor de edad", ha destacado en su cuenta oficial en la red social 'X'.

García-Page ha apuntado que "el mismo día en que se están tirando los trastos unos a otros, las portadas de todos los periódicos es la de la victoria de España frente a Francia para pasar a la final de este domingo en Berlín".

"Todos nos alegrábamos menos algunos"

"Esa era la portada que celebrábamos todos los españoles", ha insistido el presidente autonómico.

El líder del PSOE en la región castellanomanchega ha lamentado que "sin embargo no fue suficiente como para evitar la hipocresía de algunos que no representan a la sociedad española y que no reflejan para nada el espíritu solidario, el alma generosa que ha tenido esta sociedad de siempre".

Finalmente, el presidente de Castilla-La Mancha ha concluido señalando la labor solidaria de la sociedad española, "una caridad que nos hace estar siempre de moda en el planeta".