Grave un hombre de 62 años al intentar apagar el fuego de su tractor en Cuenca

Un hombre de 62 años ha resultado herido de gravedad este miércoles tras sufrir quemaduras de segundo grado al intentar apagar un incendio que se originó en su propio tractor.

El suceso ha tenido lugar en la calle Dos de Mayo del municipio conquense de Fuente de Pedro Naharro, según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Estas mismas fuentes han trasladado que el incidente se ha producido sobre las 8.56 horas, cuando el vehículo agrícola comenzó a arder por causas que aún no han sido especificadas.

El hombre ha sido atendido y evacuado por una UVI móvil hasta la Unidad de Quemados del Hospital de Getafe, en Madrid, especializada en este tipo de lesiones.