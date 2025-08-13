García-Page, optimista ante la evolución favorable de los incendios en Castilla-La Mancha: “Aunque con mucha precaución”

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha valorado positivamente la evolución de los siete incendios forestales que afectan a distintos puntos de la región, asegurando que la situación "nos permite el optimismo", aunque ha insistido en mantener la prudencia.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el jefe del Ejecutivo autonómico ha expresado su gratitud hacia los servicios de emergencia, reconociendo su "esfuerzo incansable" y la excelente coordinación entre administraciones.

García-Page también ha tenido palabras de reconocimiento hacia el Rey Felipe VI, quien -según ha indicado- se ha mantenido informado en todo momento sobre el desarrollo de los incendios y la situación de la población y los equipos que trabajan sobre el terreno.

Por último, ha lanzado un mensaje de ánimo y solidaridad a las comunidades autónomas del país que también están luchando contra las llamas.