Se quema la cocina de una vivienda en el centro de Cuenca por un electrodoméstico

Un incendio registrado esta madrugada en una vivienda de la calle Ramón y Cajal de Cuenca ha obligado a intervenir a efectivos de los Bomberos y la Policía Local.

Según han informado los agentes municipales a través de sus redes sociales, el fuego se originó en un electrodoméstico y terminó calcinando por completo la cocina del domicilio.

Afortunadamente, no se han producido daños personales, aunque las llamas provocaron importantes desperfectos materiales.