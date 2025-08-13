Acceso

Se quema la cocina de una vivienda en el centro de Cuenca por un electrodoméstico

La Policía Local y los Bomberos de Cuenca han actuado con rapidez para controlar las llamas

Bomberos y policía local en el lugar de los hechos.
Bomberos y policía local en el lugar de los hechos.
María Martín Balmaseda
Un incendio registrado esta madrugada en una vivienda de la calle Ramón y Cajal de Cuenca ha obligado a intervenir a efectivos de los Bomberos y la Policía Local.

Según han informado los agentes municipales a través de sus redes sociales, el fuego se originó en un electrodoméstico y terminó calcinando por completo la cocina del domicilio.

Afortunadamente, no se han producido daños personales, aunque las llamas provocaron importantes desperfectos materiales.

