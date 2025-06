Page califica de "muy grave e inmoral" la decisión del TC sobre la amnistía al 'procés' catalán

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha criticado duramente la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de respaldar la amnistía para los líderes del 'procés' catalán. Page ha mencionado que los argumentos que el TC presentó para justificar su fallo son "muy infantiles y flojos", y además, ha calificado la actuación del Tribunal como "muy grave y muy inmoral".

Así lo ha subrayado el presidente autonómico este jueves en una entrevista en La Sexta, en la que ha expresado que esta decisión le hace cuestionarse si es necesario reconsiderar el papel del Constitucional en una reforma constitucional futura. Incluso ha dicho que, aunque antes nadie lo había planteado, él sería de los que sí lo harían.

El responsable regional ha destacado que el Constitucional no es infalible, como podría pensarse. Por eso, considera que no solo se puede estar en desacuerdo con sus decisiones, sino que esta resolución podría marcar el inicio de una etapa muy negativa para el Tribunal.

"El Constitucional no es infalible. No lo es. No es como el Papa. De manera que no solo se puede discrepar, sino que probablemente acaba de firmar una etapa muy negra del propio Tribunal. Una ulterior reforma -de la Constitución- tendrá que revisar a fondo el propio papel, composición y definición del Tribunal Constitucional", ha asegurado.

Ante las declaraciones de Felipe González en las que ha expresado que no votará ni al PSOE ni a ningún otro partido que haya aprobado la ley de amnistía que este jueves ha avalado el Tribunal Constitucional, Page ha puntualizado que siempre verá a González apoyando al PSOE, ya sea "de una u otra manera, aunque sea desde una posición crítica".

El presidente de Castilla-La Mancha se ha mostrado convencido y ha asegurado que el apoyo de González al PSOE es algo que "lo lleva en la sangre, en los genes". Sin embargo, también ha coincidido con él en que es "bochornoso".