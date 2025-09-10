Page exigirá en Europa un giro en la PAC para defender el campo de Castilla-La Mancha

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que en los próximos días mantendrá reuniones importantes en Europa para coordinarse con otras comunidades autónomas y "corregir el rumbo" que está tomando la política agraria de la Unión Europea.

Así lo ha explicado en el acto con motivo de la inauguración del Centro de Interpretación y Trashumancia de la localidad conquense de Villar de la Encina, donde ha señalado que estas reuniones no solo tratarán sobre las ayudas a agricultores y ganaderos, sino también sobre todos los fondos que se destinan al desarrollo rural.

El presidente regional ha criticado la contradicción entre lo que los políticos dicen y lo que realmente se hace a la hora de asignar presupuestos. De igual modo, ha lamentado que, tras las últimas elecciones europeas, las promesas para luchar contra el despoblamiento rural, fomentar la soberanía alimentaria y apoyar la incorporación de jóvenes al campo se estén quedando en "papel mojado".

Sin embargo, ha asegurado que Castilla-La Mancha, junto con otras autonomías y el Ministerio de Agricultura, peleará para cambiar esta situación y así intentar "marcar la pauta".

García-Page ha destacado la importancia de hacer las cosas democráticamente, usando la palabra y el debate público, y ha criticado el silencio frente a los problemas, ya que eso es lo que realmente afecta negativamente.

"Las cosas hay que hacerlas democráticamente", al tiempo que ha recalcado que "la palabra es el arma que tiene la política". "Lo peor son los silencios, la gente que se calla cuando algo está mal. Eso sí que es grave", ha afeado el dirigente socialista.

También ha recordado que Castilla-La Mancha ha ganado muchas batallas y está decidido a ganar esta también, porque en juego está el futuro de la propia Unión Europea.

Además, ha señalado que el aumento del gasto militar impulsado por factores externos está obligando a la UE a desviarse de sus compromisos iniciales, lo que hace aún más necesario pelear por los fondos que permitan mantener y mejorar infraestructuras como carreteras.

Por último, García-Page ha reconocido que esta batalla es "de largo recorrido", pero esencial para el desarrollo y bienestar de la región. "Esta es una batalla de fondo, que sé que es complicado de explicar, pero al final yo sé que de esa batalla depende que se puedan seguir arreglando muchas carreteras, porque hay que arrimar fondos europeos", ha sostenido.