Lo pillan cuando conducía en una carretera de Cuenca con 40 gramos de hachís y 12 de marihuana

La patrulla de la Guardia Civil de la Compañía de Tarancón detuvo a principios de septiembre a un varón de 38 años como presunto autor de un delito contra la salud pública por conducir de forma imprudente en la A-3, en el término municipal de Montalbo (Cuenca).

Los hechos tuvieron lugar durante la prestación de un servicio de Seguridad Ciudadana a la altura del kilómetro 120 de la vía mencionada, cuando los agentes observaron un vehículo que realizaba una conducción errática. Fue en ese momento cuando la Benemérita procedió a su intercepción y posteriormente a la identificación de sus ocupantes.

Según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa, en un primer momento, el conductor hizo caso omiso a las indicaciones de los agentes. Ya una vez detenido el vehículo, mostró una actitud alterada y nerviosa, motivo por el que los agentes inspeccionaron el coche.

Durante la revisión del turismo, los agentes hallaron en diferentes lugares del vehículo diversas sustancias estupefacientes en cantidades que excedían el consumo propio, arrojando finalmente un peso aproximado de 40 gramos de hachís y 12 gramos de marihuana.

Componentes de la patrulla de la Compañía de Tarancón instruyeron las correspondientes diligencias que, junto al detenido y las sustancias incautadas, fueron puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Tarancón.