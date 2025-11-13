Toledo proyecta su legado cultural al futuro para ser Capital Europea de la Cultura en 2031

Toledo ha puesto en marcha la estrategia que marcará su camino hacia el objetivo de ser Capital Europea de la Cultura en 2031. Su alcalde, Carlos Velázquez, destacó la cultura como una "herramienta de transformación social".

Así lo avanzó en la presentación oficial de la candidatura, un acto celebrado en el Teatro de Rojas, donde subrayó que esta candidatura "es una oportunidad con mayúsculas para volver a convertir a Toledo en luz de Europa, recogiendo lo mejor de nuestro legado y proyectándolo al futuro".

Allí, Velázquez incidió que el proyecto no se concibe como una meta, sino como un camino compartido. "No sabemos cuál será el final, pero sí sabemos que queremos hacer las cosas bien, trabajar con excelencia y ofrecer el Toledo del mañana a través de la cultura", enfatizó.

Con esta presentación, la ciudad da un paso decisivo hacia su aspiración de convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031, reafirmando su compromiso con la cultura como un elemento vertebrador de la sociedad toledana y europea. "Hace mejores personas, y las mejores personas hacen mejores ciudades", señaló.

Tras recordar que la candidatura nace del consenso y la participación de todos los sectores sociales, institucionales y culturales de la ciudad, el alcalde de Toledo expresó su agradecimiento al Consejo Asesor, al Consejo Rector, a la Real Fundación de Toledo, a la Universidad de Castilla-La Mancha, así como a todos los implicados en este proyecto.

Durante su intervención, también reivindicó la legitimidad histórica de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad y como luz de Europa en tiempos de Alfonso X el Sabio y la Escuela de Traductores, al tiempo que recalcó su intención de "situar la cultura en el centro de las políticas, en el corazón de la ciudad, como piedra angular de nuestro desarrollo".

Un proyecto que nace "desde nuestras calles y plazas

De igual modo, Velázquez añadió que Toledo 2031 es un proyecto que surge desde lo local, "desde nuestras calles, nuestras plazas y nuestros barrios", con la vocación de dialogar con Europa y ofrecer desde Castilla-La Mancha "una respuesta cultural y humanista a los desafíos del continente".

El primer edil puso en valor la unidad institucional y social que acompaña esta candidatura, destacando que "pocas veces un proyecto ha concitado tanta unanimidad en torno a un objetivo común". "Hoy podemos decir que Toledo, la provincia y la región caminan juntas por este sueño compartido", apuntó Velázquez.

El acto contó con representantes institucionales, del ámbito social y cultural de la ciudad, así como con vecinos de la ciudad.